Tendenze matrimonio: ricevimenti intimi, colori vivaci e fascino d'altri tempi

Secondo una recente indagine, gli intervistati paiono meno interessati ai matrimoni in grande stile, mentre avanza la riscoperta dell’importanza di festeggiare solo con le persone più importanti . Le location più desiderate? Quelle accoglienti e immerse nella natura , ambiente perfetto per cerimonie con pochi intimi. Inoltre, si cerca una maggiore semplicità anche per gli abiti, il make-up e le acconciature. Una indubbia preferenza quindi per uno stile di vita tranquillo , senza stress e all'insegna della mindfulness.

Matrimonio , la stagione perfetta per il giorno del sì è praticamente iniziata e con essa anche la ricerca del luogo, dell'abito e del tipo di cerimonia ideali per la coppia.

Si fa presto a dire matrimonio, ma in realtà la preparazione della cerimonia del giorno più importante richiede tempo per trovare la giusta ispirazione affinché rispecchi appieno i desideri e i gusti degli sposi.

Ecco che allora consultare internet e le piattaforme social può essere d'aiuto, tanto che, per esempio, con oltre tre miliardi di ricerche legate al matrimonio e oltre dieci miliardi di idee sul tema salvate ogni anno a livello internazionale, Pinterest ha elaborato il report 2024 sui matrimoni.

INTIMITÀ E NATURA LE PAROLE D'ORDINE secondo l'indagine, chi consulta la piattaforma sembra meno interessato a matrimoni in grande stile, a favore di una maggior intimità. Tra le location più gettonate, vincono quelle immerse nella natura. Anche il look piace semplice, al punto da preferire le tute da matrimonio e l'abito corto. Una sorpresa: la ricerca di un abito da sposa stile "fata dei boschi" fa registrare un aumento delle ricerche del 690%. Quanto al tipo di cerimonia, si punta a un ricevimento di nozze organizzato in un giardino raccolto e di piccole dimensioni (+ 300%) anche per un matrimonio civile (+210%).

ORGANIZZARE LA FESTA? VINCE ANCORA IL GIARDINO per il grande giorno la tendenza sembra essere indirizzata sostanzialmente verso un unico stile, quello legato alla naturalità. I dati della ricerca evidenziano un aumento delle ricerche sul motore di ricerca visiva legate ancora una volta al tema del giardino (+450%), ma anche della campagna (+230%) e legate comunque al verde del bosco (+170%).

ACCONCIATURE E MAKE UP, MEGLIO SE NATURALI le spose cercano in rete l'ispirazione giusta per potersi sentire uniche e speciali, ma soprattutto a proprio agio e con un look che risponda appieno alla propria personalità. Ecco dunque che le ricerche mostrano un interesse verso la possibilità di acconciarsi naturalmente, che si abbiano i capelli ricci (+280%) o corti (+280), molto più gettonati rispetto al classico chignon (+190%). Quanto al trucco, che ovviamente non deve essere pesante, ancora una volta piace l'idea di mantenere fede a se stesse, pur con un tocco glamour (+710%), oppure anche semplicemente naturale (+410%).

NOZZE ELEGANTI E SENZA TEMPO, SI PUNTA SUL VINTAGE le mode degli scorsi decenni hanno un fascino tutto particolare. Secondo Pinterest Predicts, c’è stato un aumento delle ricerche per matrimoni ispirati allo stile Y2K, tipico degli anni 2000, ma si sono cercate idee anche guardando agli anni ‘90 o legate al tema hippy (anni ‘60-’70), che spopola, tanto da avere un incredibile +1800% in più nelle ricerche sulla piattaforma. Tra i più giovani, in particolar modo la Gen Z, piace andare ancor più indietro nel tempo, cercando sempre più spesso contenuti sui matrimoni dal sapore retrò. Un tale interesse si riverbera sulla scelta dell'abito e dei suoi accessori: infatti, la ricerca di un abito stile anni '70 ha visto un aumento del +420%, così come le fedi antiche (+430%) e i gioielli di perle (+560%).

COLORE, LA VERA SORPRESA la preferenza per gli arredi colorati rispetto a uno stile neutro è in netta crescita, come testimonia l’aumento del 325% per ricerche come “arredamento eclettico colorato” rispetto allo scorso anno. Ora anche nelle ricerche sui matrimoni gli utenti di Pinterest prediligono i colori vivaci rispetto alle classiche sfumature del bianco e del beige. Un trend particolarmente forte tra i più giovani, gli appartenenti alla Gen Z, che mostrano una spiccata predilezione per il colore rosso, ma che vale per tutti quando si cercano l'abito da sposa e le decorazioni floreali con cui addobbare il giardino (+650%)

