Matrimonio, quello eco-friendly è una vera e propria tendenza

IL PERFETTO MATRIMONIO GREEN tanto per cominciare, per essere davvero green le nozze devono svolgersi in una location che rispetti appieno questa filosofia. La scelta deve quindi ricadere su luoghi adatti, possibilmente originali, ma assolutamente autentici. In quest'ottica, sono perfetti un agriturismo, un vecchio casale, e perfino uno spazio museale, che adeguatamente aggiustato può trasformarsi in una location unica e ricca di personalità per garantire un giorno indimenticabile. Anche semplici giardini domestici vanno benissimo per l'occasione: ormai, sempre più coppie puntano a condividere il giorno del sì con pochi e sceltissimi invitati, quindi potrebbero non rendersi necessari grandi spazi, purché la location individuata sia opportunamente sistemata. Quanto alla luna di miele, pur costituendo il viaggio per eccellenza, in una logica green non dovrebbe comportare eccessivi spostamenti in aereo. Invece delle consuete mete esotiche, con lidi da sogno e infinite distese di sabbia bianca, sì a luoghi semplici, ma densi di storia e tradizione e magari immersi nella natura che spesso offre, anche in Italia, panorami davvero mozzafiato.

IL MATRIMONIO SENZA SPRECHI ALIMENTARI per essere sostenibile, uno sposalizio non può prescindere dall'evitare lo spreco di cibo. Secondo le statistiche, finisce nella spazzatura tra il 30 e il 50% del catering servito durante il ricevimento. Uno sciupio davvero considerevole, tanto più che si può evitare abbastanza agevolmente. Infatti, si può preventivare pensare di donare il cibo avanzato alle diverse associazioni benefiche che si mettono a disposizione per il ritiro o concordando in anticipo con la società di catering come smaltire gli eventuali residui. Il suggerimento è di verificare attentamente se questa sia un'opzione possibile. Un'altra simpatica soluzione è quella di organizzarsi con la cucina nella preparazione di piccoli pacchetti per gli ospiti, che al termine della cerimonia potranno portare via un pezzo di torta o un ottimo antipasto. La "doggy bag" è abitudine ormai riconosciuta in tantissimi paesi ed è la soluzione perfetta per evitare sprechi che consente anche di godersi un ottimo pasto pronto quando si torna a casa.

IL MATRIMONIO A "IMPATTO ZERO"... O QUASI! Per contenere i costi e sposarsi secondo le regole della sostenibilità, ecco qualche semplice suggerimento da mettere in pratica senza troppa fatica. Si può partire con le partecipazioni: invece di utilizzare quelle classiche in cartoncino, si può mandare l'invito via e-email, evitando anche la spesa del francobollo e nello stesso tempo avendo la certezza della ricezione quasi istantanea. Per contenere le emissioni, l'ideale è organizzare trasporti collettivi per gli ospiti: meno auto private da gestire, anche per il parcheggio, e tanto divertimento in più per amici e familiari che possono godersi la giornata in serenità dall'inizio alla fine. Quanto all'outfit, per l'abito da sposa oggi si punta sui tessuti naturali oppure su vestiti realizzati con la plastica riciclata, bellissimi e super green. Infine, per le bomboniere vince la scelta solidale: permettono di condividere la gioia dell'occasione speciale e, allo stesso tempo, di sostenere una causa importante.

