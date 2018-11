Ghirlande natalizie, libera la fantasia con il fai-da-te

Budget ridotto ai minimi termini e fantasia senza limiti : questi gli elementi necessari per realizzare le ghirlande natalizie che adornano le nostre case in occasione delle feste. Non occorre grande manualità ed è divertente fare il bricolage in compagnia dei più piccoli o con i nonni per condividere qualche ora in serenità e prepararci al Natale: ecco dunque qualche suggerimento per realizzare dei piccoli capolavori da mostrare con orgoglio a parenti e amici .

Basta veramente poco per realizzare delle ghirlande natalizie che possano adornare la nostra tavola o l'uscio di casa.

Armiamoci di colla, forbici, nastri e polistirolo: questi gli "attrezzi" indispensabili per poter preparare gli addobbi in occasione delle festività ormai imminenti.



Si può procedere incollando alla base di polistirolo dei piccoli rametti di pino (anche finti, non è un problema) per poi aggiungere decorazioni a piacimento, che si tratti di palline, biscotti o nastri non importa.

Una tendenza molto simpatica è quella di utilizzare castagne e frutta secca, magari accompagnate da batuffoli di cotone, per ghirlande dall'aspetto insolito e invitante e a budget ancor più piccino; per gli appassionati di carta e forbici, un insieme di stelline colorate ottenute ritagliando cartoncini è sempre un must.



Le realizzazioni più semplici sono quelle in cui basta avvolgere nastri colorati e incollare qualche piccola pigna, che avremo opportunamente dipinto nei classici argento o oro; sì anche alle più classiche ghirlande in cui le palline sottratte all'albero diventano un motivo ornamentale.



I tempi di realizzazione sono minimi e in un pomeriggio freddo e piovoso sicuramente potremo fare ghirlande in abbondanza, anche da regalare a chi vogliamo bene: un motivo in più per preparare in anticipo tanti regali unici e irripetibili che sicuramente riscuoteranno un insospettabile successo.