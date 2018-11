Cassettiera, il posto più semplice dove sistemare le cose

Dopo un lungo periodo in cui tutto, ma proprio tutto, andava lasciato in bella mostra - dagli asciugamani ai piatti , dalla camicia da notte ai mestoli - oggi ritorna prepotente la voglia di discrezione e di ordine . La cassettiera , un tempo tanto utilizzata soprattutto in camera da letto , diventa protagonista negli ambienti comuni , dal corridoio al soggiorno . Ecco qualche proposta di design per rimettere ordine tra le mura domestiche.

Coloratissime, oppure super sobrie: le cassettiere ritrovano un posto d'onore nella nostra abitazione e troneggiano nei living di tendenza.

Non più dunque solo per le camere da letto di antica tradizione, magari nelle linee romantiche che si rifanno al rococò o al barocco: le cassettiere oggi scelgono linee semplici e nette oppure dettagli in evidenza per mettersi in mostra.



Che si ami il tutto bianco o il tutto nero, che si opti per un ambiente minimal o al contrario super colorato e divertente, il trait d'union è "tutto a posto".

In case dalle metrature sempre più ridotte e dalle esigenze crescenti, trovare posto per tutto diventa a volte un'impresa difficile, ma le cassettiere ci vengono in aiuto con tanto spazio da poter utilizzare anche sistemare le cianfrusaglie di cui non riusciamo a disfarci.



Le dimensioni sono variabili e in fondo la cassettiera riesce ad essere così versatile da trovare spazio davvero ovunque: l'unico limite è la quantità di roba che vi dobbiamo sistemare e che a occhio e croce è sempre di gran lunga più di quanta riusciamo a metterci dentro.