Basta anonimato: arreda il soggiorno con un tappeto colorato

Tutti in riga: le righe sono sempre un grande classico, che declinato nelle tinte vitaminiche dei toni dell'arcobaleno rende speciale anche un soggiorno super minimalista. Se poi non temiamo di esagerare, osiamo un bel rigato bianco e rosso: d'effetto e sicuramente molto allegro, renderà l'ambiente davvero cool.



Tante bolle: grossi cerchi colorati sono perfetti per chi ama i tappeti geometrici, ma non rigorosi. Nei toni aranciati, queste grandi macchie di colore sono l'ideale per una casa che si prepara ad accogliere l'autunno e la stagione fredda.



Oso, ma non troppo: se ci piace l'idea del colore, ma temiamo l'impatto eccessivamente vistoso di un tappeto multicolor, possiamo puntare sulle tinte unite. Perfetto l'azzurro cielo, delicato e impalpabile, ma anche il verde bosco, di gran moda in questa stagione.



Un buon compromesso: se riteniamo che colorato sia ancora troppo forte per i nostri gusti, il tappeto che fa per noi è quello dai toni neutri e con pochi ed essenziali elementi decorativi. Perfetti i tappeti con qualche linea a contrasto per dettagli di design che piacciono proprio a tutti.



Viva la tradizione: anche in ambienti ultramoderni, i tappeti kilim sono sempre i benvenuti. Eleganti nella loro sobrietà, soddisfano i gusti più ricercati senza diventare ingombranti. In questo caso il budget può essere più importante, ma il risultato sarà senz'altro da copertina.