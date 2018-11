Addobbi di Natale: è già ora di pensare all albero

Addobbi di Natale: è già ora di pensare allʼalbero Istockphoto 1 di 23 Istockphoto 2 di 23 Istockphoto 3 di 23 Istockphoto 4 di 23 Istockphoto 5 di 23 Istockphoto 6 di 23 Istockphoto 7 di 23 Istockphoto 8 di 23 Istockphoto 9 di 23 Istockphoto 10 di 23 Istockphoto 11 di 23 Istockphoto 12 di 23 Istockphoto 13 di 23 Istockphoto 14 di 23 Istockphoto 15 di 23 Istockphoto 16 di 23 Istockphoto 17 di 23 Istockphoto 18 di 23 Istockphoto 19 di 23 Istockphoto 20 di 23 Istockphoto 21 di 23 22 di 23 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A tutto colore: non importa il risultato, quel che conta è divertirsi! Ecco dunque l'albero che fa per chi non intende impegnarsi nell'estetica, ma semplicemente dare corpo al desiderio di stare bene insieme. Palline colorate di tutte le forme e le dimensioni e tanti regali ai piedi dell'albero: evviva la fantasia!



Bianco e...: se la neve non si fa vedere, possiamo portarla entro le mura domestiche ricorrendo a un albero candido, candido. A questo punto possiamo giocare con gli addobbi per avere ogni anno un albero tutto nuovo: palline solo rosse, o solo rosa, o solo dorate. Il risultato sarà elegante e sofisticato, ma forse anche un pochino scontato. Per chi non ama gli eccessi e non ha troppo tempo da dedicare agli addobbi. Ubi maior...



Rigoroso, anzi austero: sempre per gli amanti del low profile, l'albero tutto nero da vestire con palline di bianco polistirolo è quanto di più sobrio ci possa essere. Una proposta alternativa per dimore super glam che lasciano al design anche lo spazio delle feste. Freddo, ma elegante.



Anche al lavoro: chi l'ha detto che in ufficio dobbiamo dimenticare le tradizioni e lasciare che anche il Natale passi inosservato? L'albero sta bene ovunque, e se non abbiamo una sala riunioni a disposizione potremo ricorrere a semplici sagome in legno, simpatiche, economiche, colorate e adatte per essere sistemate ovunque, anche sugli scaffali impolverati. La parola d'ordine? E' qui la festa!



Piccolo piccolo, grande grande: destinato a chi non ama le mezze misure. L'albero minuscolo è perfetto per essere sistemato ovunque in casa, perfino in cucina, senza disturbare nessuno e senza compromettere gli spazi in casa, sempre troppo piccoli per quello che vorremmo. L'albero taglia XXL è l'ideale per chi desidera far troneggiare il simbolo del Natale e raccogliere l'atmosfera gioiosa a dispetto dell'ingombro: vanno bene tutti, naturalmente... A ciascuno il suo!