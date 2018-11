Codici sconto online: la nuova soluzione di risparmio

I coupon di Advisato per i migliori negozi online

Con oltre 700 e-commerce come eDreams, Amicafarmacia, Amazon e Groupon, Advisato propone ogni settimana più di 100 buoni sconto e 200 promozioni per dare la possibilità agli utenti di acquistare i prodotti che vogliono a prezzi inferiori. Se ad esempio desideri avere un codice sconto per i tuoi acquisti su Zalando, puoi vedere direttamente tutti i coupon che il sito offre sulla pagina dedicata al tuo e-commerce preferito. Utilizzarlo è molto semplice: basta copiare il codice dall'offerta e incollarlo nel carrello del negozio online interessato per scontare l'importo della spesa effettuata. Oggi sempre più italiani si stanno aprendo a questo nuovo modo di fare shopping. Dal 2014 sono aumentati del 20% e si suppone che il prossimo anno saranno ben 15 milioni i clienti che useranno il web per le loro compere.



Perché affidarsi a questo sito di codici sconto

Questa è la ragione per cui Luca Tuscano, Silvia Rezzonico e Sergio Bottari - tre giovani esperti della realtà digitale - l'anno scorso hanno deciso di aprire questa start up e d'immergersi nel mondo dei codici promozionali. La chiave del loro successo? Un sito internet chiaro, semplice e rapido, vicino alle esigenze e alle richieste dell'utente. E per facilitare la navigazione, tutti gli e-commerce sono divisi in categorie, come elettronica, viaggi o abbigliamento, a loro volta suddivise in ben 120 sottocategorie, in modo tale che si possa trovare in pochi click il negozio che si sta cercando.



Lo shopping low cost dove e quando vuoi

Una volta che si prova questa forma d'acquisto è difficile rinunciarci, soprattutto se si è molto presi dal lavoro e dagli impegni familiari e si ha poco tempo da dedicare ai giri per negozi. In treno tornando a casa, durante le pause caffè o tra una lavatrice e l'altra, per comprare qualcosa basta collegarsi a internet e consultare il catalogo dei vari siti, a qualsiasi ora del giorno e della notte. D'altronde il web non dorme mai. Trovato il prodotto da acquistare, si fa un salto su Advisato per vedere se si può usufruire di qualche sconto conveniente e l'operazione è conclusa. Facile, veloce e conveniente: questo è il nuovo modo di concepire lo shopping oggi con il codice sconto. Perché non provarlo?