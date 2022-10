Svuotatasche: il contenitore utile e discreto per trovare tutto (o quasi)

L'unica cosa che davvero conta è che sia in grado di svolgere alla perfezione il suo compito : far recuperare al volo le cose che solitamente non sappiamo dove riporre e che altrimenti rischiamo di perdere .

QUELLO GIUSTO NON ESISTE: lo svuotatasche perfetto, quello giusto, ideale e assolutamente in linea con le nostre esigenze forse non esiste. Quello che però conta è che il design e la sua funzione siano i criteri che ci aiutano a trovare quello adatto. Prima di lanciarci nell'acquisto o nell'affannosa ricerca, meglio chiarirsi le idee e domandarsi cosa esattamente pensiamo di fare con questi oggetti, affinché il fascino di decorazione e materiali non abbia la meglio così che si finisca per acquistare qualcosa che di fatto non c'entra nulla col resto dell'arredo o si rivela poco adatto alle nostre effettive esigenze. Anche se discrezione è la parola d'ordine, l’aspetto estetico dello svuotatasche non può essere trascurato dato che, pur non essendo certo questo piccolo oggetto a indirizzare l’atmosfera di casa, non deve venir meno allo stile dell'abitazione nel suo insieme. Anzi, seppur piccolo e discreto, deve diventare un dettaglio che rafforza la personalità di una stanza, per esempio grazie alla scelta del materiale con cui è realizzato o per la sua forma e dimensione.

UTILE SI', MA SENZA ESAGERARE: piccolo e discreto, d'accordo; tuttavia, pur trattandosi di un oggetto utile, esagerare con le dimensioni dello svuotatasche non è la scelta giusta. Indispensabile per riporre oggetti di uso comune, come le chiavi di casa, il telefono e gli auricolari, che saranno facili da ritrovare appena li cerchiamo, non deve diventare il ricettacolo di qualsiasi oggetto ci troviamo per le mani. Quando le cose di ogni tipo finiscono con l'accumularsi all’interno di questo piccolo contenitore, più che ordine avremo disordine, con la conseguenza che individuare con velocità quel che cerchiamo diventerà complicato e difficile. Ovviamente, la propensione di ciascuno all’ordine o al disordine fa la differenza, ma anche foggia e design dello svuotatasche possono influire notevolmente sull'utilizzo che ne andremo a fare. Preferire contenitori profondi e capienti è un invito ad accumulare oggetti con il rischio di accumularli più del dovuto; puntare su quelli a fondo piatto, per esempio piccoli vassoi, posacenere o piatti decorati, è la scelta di chi al contrario vuole trovare tutto e subito.

QUESTIONE DI FANTASIA: non solo quelli appositamente ideati per quest'uso, perché molti altri oggetti possono diventare svuotatasche preziosi e unici. Il compito di contenere e raccogliere può essere assegnato anche ai souvenir che abbiamo portato con noi dopo un viaggio, oppure possono essere oggetti di recupero che abbiamo rinvenuto nella casa della nonna, o ancora contenitori particolarmente belli che non abbiamo mai voluto buttar via e che adesso tornano utili per mettere ordine tra le mura domestiche. Come sempre, la creatività e la fantasia non hanno limiti e possono essere i nostri migliori consiglieri in fatto di arredo e originalità.

ETNICO O MODERNO, NON C’È CHE L'IMBARAZZO DELLA SCELTA: come in molte delle scelte d'arredo, anche per lo svuotatasche le proposte sono pressoché infinite. Dai piccoli tavolini, agli sgabelli di design, dalle piccole mensole agli oggetti in vetro, o ancora dalle ceste, di qualunque forma e dimensione, ai vasi o alle scatole di latta che cambiano funzione e ci supportano nell'ordine di casa, tutto è permesso. Sì anche ai vassoi, perfetti quelli di diverse dimensioni, capaci di regalare geometrie inedite e di garantire quella flessibilità che spesso non siamo in grado di preventivare quando iniziamo ad arredare casa. La vita tra le mura domestiche evolve di continuo e saper gestire le nuove e mutate esigenze è un'arte.