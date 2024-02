San Valentino: anche a casa si celebra l'amore 

Per prepararsi a festa non servono grandi cose, ma piuttosto è importante far sentire l'altro unico e speciale . Bisogna fare attenzione ai dettagli in modo da creare l'atmosfera perfetta affinché le mura domestiche diventino un autentico nido d'amore dove trascorrere una serata appassionata all'insegna dell' intimità e delle coccole .

IN CAMERA DA LETTO è il luogo dell'amore per eccellenza, a maggior ragione in questa occasione. Per chi ama un ambiente che trasuda romanticismo e vuole sorprendere il partner con un nido davvero d'impatto, addobbare la stanza dedicata al riposo e al relax è un must. Sono tanti gli accorgimenti che si possono utilizzare per questa giornata speciale: dalle lenzuola stampate ai palloncini da sistemare qua e là, dai cuscini morbidi, morbidi alle dichiarazioni d'amore da appendere sopra la testiera. Da non trascurare il cosiddetto lettering, termine inglese che indica le lettere che arredano e impreziosiscono la casa. Perfette per lasciare un messaggio d’amore, ma anche per abbellire una parete in modo simpatico e originale.

IN SOGGIORNO qualunque sia lo stile di arredo, qualunque sia il colore delle decorazioni, il rosso a san Valentino non può proprio mancare. Sì dunque a qualsiasi oggetto che possa ricordare l'amore: cuscini, coperte, ma anche pouf e chaise longue rivestite in elegante velluto. Perfetti anche i peluche, teneri compagni da sempre vicino a sè nei momenti di tenerezza e quando si ha voglia di coccole e di affetto.

NEL BAGNO cosa può esserci di più romantico che trovare qualche bigliettino d'amore appeso sullo specchio del bagno? Oltre a candele profumate, sali da bagno aromatici, saponi e oggetti da toilette appositamente acquistati per l'occasione, trovare un messaggio romantico mentre ci si accinge a lavare la faccia o le mani è davvero super romantico. Anche una scritta fatta col rossetto fa la sua figura: richiama alla memoria scene da film assolutamente indimenticabili e potrebbe contenere una dichiarazione d'amore inattesa. Non solo per il bagno: tutto questo vale comunque per esempio anche per l'ingresso di casa, offrendo così il miglior benvenuto che si possa regalare (e che si possa desiderare di avere).

IN CUCINA (E NON SOLO) la cucina è l'ambiente più vissuto della casa e può trasformarsi nel luogo più romantico (e hot) ove trascorrere una serata speciale. Un mazzo di fiori che fa bella mostra di sè sul tavolo da pranzo è di sicuro un bel pensiero, ma anche preparare l'ambiente con lucine, candele e magari con i calici già pronti per essere riempiti per brindare all'amore. Creare l'atmosfera giusta non è difficile: si possono ordinare cibi già pronti, oppure iniziare a cucinare insieme, accendere la musica e abbassare le luci. Un gioco anche un po' malizioso capace di celebrare anche l'aspetto più sensuale di questa giornata.

