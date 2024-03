Pasqua: cinque tips per organizzare il pranzo in casa

Dalla mise en place alle torte dolci e salate, passando per drink: tante piccole attenzioni per deliziare gli ospiti in una giornata di festa

Organizzare il pranzo può essere talvolta complicato, ma basta seguire qualche piccolo suggerimento per tenere lontana l'ansia e fare in modo che tutto diventi un ottimo modo per stare bene in compagnia .

1 - AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA nelle occasioni di festa, stabilire il numero esatto di chi si sederà al tavolo non è roba da poco. Tra coloro che rinunciano all'ultimo per questioni di salute o altri impegni nel frattempo sopraggiunti, e coloro che invece si aggiungono perché, al contrario, hanno trovato il modo di unirsi al gruppo, il numero dei commensali potrebbe non essere certo. Fare in modo che tutti possano sedersi è fondamentale. Se non si dispone di un tavolo allungabile, o di un soggiorno abbastanza grande, o ancora non si può utilizzare lo spazio all'aperto perché il tempo non è clemente, trovare la strategia per uscire dall'impasse è indispensabile. Per prima cosa, occorre assicurarsi di avere abbastanza piatti e bicchieri: se così non fosse, utilizzare quelli usa e getta è sempre un'ottima soluzione, purché compostabili e sufficientemente robusti. Bisogna poi pensare alle sedute: se sgabelli e sedie non bastano, meglio optare per un rinfresco, ove ognuno può alzarsi e servirsi, adagiandosi poi su un divano o su quello che c'è a disposizione.

2 - MENU CONDIVISO a casa le cucine sono quelle che sono quindi, a meno che non si voglia trascorrere giornate tra i fornelli, una buona idea è quella di chiedere un aiuto a chi partecipa al pranzo. Una chat in cui condividere il menù ed evitare di preparare tutti le stesse cose è molto comoda e utile. Sì a paste fredde da disporre qua e la sulla tavola, ad arrosti da tagliare e insaporire al momento, ma benissimo anche le torte salate "pasqualine", perfette per stuzzicare l'appetito e facili da mangiare, una volta porzionate, anche in piedi. Se poi abbiamo coinvolto i piccoli di casa per la preparazione di uova segnaposto, allora non ci sarà nemmeno il problema di riconoscere il proprio piatto o bicchiere tra i tanti in tavola.

3 - LA MISE EN PLACE FRESCA E COLORATA se si è in tanti e il cibo abbonda, sedersi tutti insieme a tavola diventa impossibile. Una bella apparecchiatura però si impone, soprattutto in questa occasioni. A Pasqua uova colorate, fiori e palloncini, l'aria di primavera si fa sentire. Sì dunque a piatti e bicchieri coloratissimi e a tovaglie o runner che possono essere bianche o stampate: fiori e agrumi sono sempre un'ottima scelta. Infine, se non si ama la tovaglia, bene anche lasciare il tavolo scoperto, purché i piatti siano accompagnati da sottopiatti che impreziosiscono e rendono ricca anche la mise en place più minimalista.

4 - UN BICCHIERE DI SALUTE anche il bere ha grande importanza e, quando si festeggia, i brindisi sono immancabili. Se ci sono grandi e piccini, mai dimenticare i succhi di frutta, oltre alla ultra classiche bevande frizzanti e zuccherate: ogni tanto sono concesse. Quanto agli adulti, non possono mancare le bollicine, ma meglio prevedere vini rossi e bianchi a prescindere dal menù: ormai in fatto di degustazioni, i palati si sono fatti sempre più esigenti ed è meglio non scontentare nessuno. Anche in questo caso, sì a bicchieri anche in plastica colorata da lavare e riutilizzare se quelli in vetro o cristallo non bastano, anche perché possono essere a rischio se ci sono piccoli in circolazione. Infine, mai dimenticare brocche d'acqua gassata o naturale e anche di acqua aromatizzata: piacevole, salutare e dissetante mette d'accordo un po' tutti ed è anche molto piacevole alla vista, perfetta per troneggiare sulla tavola.

