Ispirazione chalet: dettagli di charme per la casa in montagna

Oggi più che mai lo stile di montagna è in grado di interpretare il bisogno di naturalità e di pace di cui si ha necessità per rigenerarsi e lasciare da parte stress e ansia. Ecco come reinterpretare il gusto tipico delle abitazioni in alta quota in chiave contemporanea accostando materiali tradizionali a scelte stilistiche talvolta ardite, ma di grande effetto.

TRIONFA IL CONTRASTO: per uno stile più attuale, che strizza l'occhio al design, senza tuttavia dimenticare il contesto in cui si colloca la casa, sì a materiali tipici delle abitazioni di montagna. Perfetto naturalmente il legno, protagonista assoluto di un'abitazione da cui si possono ammirare le vette e dove il profumo di resina e di aria di neve inonda gli ambienti. A pavimento il parquet non può mancare, purché pregiato, resistente, estetico e funzionale. Il parquet perfetto per uno chalet deve essere adatto alle temperature rigide e di facile manutenzione per godersi appieno la villeggiatura. Tra i legni, sì a rovere, teak, iroko o doussié, che non si dilatano eccessivamente con la variazione delle temperature e sono resistenti all’acqua e all’umidità. Meglio evitare, al contrario, legni teneri come faggio, acero, larice e betulla. Pavimenti caldi e arredi minimal con elementi in acciaio sono un binomio vincente: perfetti divani e poltrone contemporanei dai tessuti sobri e dalle forme sinuose, ma mai ingombranti o eccessivi. Perfetti gli elementi di decoro per impreziosire la casa: sì a lampade e oggetti di design da inserire in maniera armonica qua e là.

LA PIETRA NON PUÒ MANCARE: una casa in montagna è il luogo ideale dove rintanarsi lontano dal mondo, dimenticando impegni e ritmi frenetici, per ritrovare se stessi e la gioia di stare in famiglia. Ispirata ai rifugi e alle baite, una casa deve saper accogliere chi vi soggiorna con un’atmosfera calda, rilassante e confortevole, ove si possa trascorrere del tempo all’insegna dello sport o del riposo. Oltre al legno, nell'abitazione che si ispira agli chalet, non può assolutamente mancare la pietra, perfetta in abbinamento anche con elementi in acciaio oppure in vetro, a seconda dello stile scelto. Per un arredo senza soluzione di continuità con l'ambiente circostante, meglio puntare su legno e pietra locali capaci di citare la cultura architettonica del territorio, sebbene reinterpretati in chiave moderna. Perfetta per i bagni, la pietra deve essere trattata e intagliata ad arte, ma sa creare un effetto davvero unico.

TANTA, TANTA LUCE: la luce è l’altra grande protagonista della casa che si ispira agli chalet di montagna. Grandi finestre che si affacciano sul panorama circostante sono fondamentali per valorizzare le visuali e le vedute. La luce naturale è fondamentale, perciò è essenziale poter sfruttare al massimo le finestre e le vetrate per far entrare la luce del sole, optando per tende o persiane leggere che consentono di regolarne l'intensità a seconda delle diverse ore del giorno. Infine, per sfidare le temperature rigide, gli infissi dovrebbero costituire una vera e propria barriera dal freddo.

MAI SENZA IL CAMINETTO, UN MUST: il camino è per eccellenza l’elemento che dovrebbe sempre essere presente nell'abitazione che si ispira a uno chalet. Non è solo una questione termica basata sulla necessità di diffondere il calore, ma una scelta stilistica legata alla tradizione di questo tipo di abitazioni. Stufe e camini sono, infatti, espressione di una filosofia di vita: grazie al design e all’atmosfera di armonia e calore che riescono a creare, possono completare con grande charme l’arredamento di casa.