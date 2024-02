Fiori in tavola per la mise en place di primavera

La mise en place diventa colorata e divertente e si ispira ai fiori che stanno per sbocciare e che rallegrano l'ambiente inebriando con i loro profumi e aromi. Piatti, bicchieri, tovaglie : tutto sembra richiamare l'energia e l'eccitazione dell'arrivo della primavera . Ecco allora qualche spunto a cui ispirarsi per un allestimento creativo capace di donare un tocco di allegria in qualsiasi occasione

I fiori che stanno per sbocciare e le temperature più miti grazie a un sole che ormai fa capolino caldo e luminoso, entrano tra le mura domestiche e finiscono anche sulla tavola in un arcobaleno di nuance delicate e raffinate, pattern floreali e texture originali. La mise en place vincente è quella che punta su tonalità eleganti, sfumature pastello, magari abbinate tra loro per richiamare il mood della stagione, così come i banchi e i neri e le geometrie raffinate che mirano ad accostamenti inediti.

COLORI PASTELLO la tavola primaverile si tinge di colori pastello. Vincono su tutti le nuance delicate dell'azzurro e del rosa, ma non mancano le incursioni tra le diverse sfumature di verde che in primavera si accende e diventa brillante e allegro. Sì dunque a tovaglie, runner o semplici tovaglioli da sistemare sotto i nostri piatti oppure, se il budget lo consente, sì a nuovi servizi da accostare a fiori come segnaposto o usati per decorare.

PIATTI, BICCHIERI E POSATE la mise en place può diventare un vero e proprio atto creativo, un modo per esprimere la propria personalità e il proprio stile anche quando si consuma un pasto da soli o in compagnia. Ecco allora che ciascuno può scegliere se rimanere nell'ambito della tradizione, osando solo qualche accostamento audace, o se lanciarsi su nuance vitaminiche e accostamenti inediti. Per i piatti, il bianco vince sempre se però abbinato a tovaglie o bicchieri colorati, o ancora quando le occasioni formali lo richiedono. Perfetti i sottopiatti colorati a contrasto, con cui apparecchiare la tavola trovando un perfetto equilibrio tra proporzioni, tessuti e colori.

Leggi Anche Benvenuta primavera: cinque fiori bellissimi per il balcone di casa

TULIPANI, IRIS, CAMELIE i fiori con cui adornare la tavola in questa stagione sono davvero tanti e tutti bellissimi. Si può impreziosire la mise en place con le camelie, fiori coloratissimi, semplici o doppi, che vantano infinite varietà e sfumature di colore, bianchi, rosa, rossi e perfino viola. Perfetti anche i meravigliosi tulipani, da sistemare in vasetti o come segnaposto: con i loro colori accesi, sono il simbolo delle relazioni perfette ed equilibrate nelle tonalità del giallo, di amore affettuoso col colore rosa, mentre i rossi stanno a indicare l'amore vero e irresistibile, intenso quanto il colore del fiore.