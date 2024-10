Una cucina tutta nuova: come darle un look più fresco in cinque mosse

quanto è importante il tavolo da pranzo! Tondo, quadrato, rettangolare, allungabile, di legno, di vetro, in formica o con il piano in marmo: sono solo alcune, delle infinite soluzioni che questo oggetto può offrire. Per rinnovare il look della cucina, oltre a scegliere qualcosa di più nuovo e contemporaneo, si può optare per una foggia completamente diversa dalla precedente: il colpo d'occhio sarà immediato e il look del locale completamente rivoluzionato. È ovvio che le dimensioni non potranno che tenere conto della metratura disponibile, anche se, quando si mette mano all'arredo, si potrebbero trovare soluzioni dall'efficacia insospettabile in grado di aumentare lo spazio in modo interessante.