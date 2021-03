Case da copertina: ecco i dieci colori più trendy del 2021

Colori accesi e tonalità armoniche per combattere la tristezza e allontanare la paura: questa la ricetta dei designers , secondo cui è importante circondarsi di tinte forti anche le mura domestiche perché le palette cromatiche sono capaci di trasmettere positività e vivacità anche in epoca di pandemia .

La casa è sempre stata importante, ma durante l’emergenza sanitaria, con le necessarie restrizioni e il lockdown, ha assunto un valore ancora maggiore e imposto significativi cambiamenti anche nel mondo delle colorazioni legate all’interior design.

Natura e paesaggio: secondo una recente ricerca americana appena pubblicata, a farla da padrone nel 2021 sarà la necessità di riportare elementi naturali all’interno delle mura domestiche, prediligendo decori e colori più accesi e vivi. Una necessità che ha indotto il Pantone Color Institute a decretare come colore dell’anno una abbinata super stilosa tra il grigio brillante, tipico del design nordico, ed il giallo luminoso che ricorda Paesi dove il sole e il clima mite o estivo non mancano mai.

Acqua, cielo, prati e boschi: l’utilizzo di decorazioni vegetali con tinte che richiamano la vegetazione e il mondo acquatico sarà il must have di quest'anno, almeno secondo l’Interior Design at University of Arts London. D'altra parte, anche un’indagine condotta da Architectural Digest ha evidenziato come una delle tendenze sia anche quella di utilizzare colori delicati dalle tonalità neutre per invitare a calma e relax, mai così necessari in questo periodo difficile, caratterizzato da ansia e stress dovuti alla pandemia in corso.

Pavimenti e tappeti: se colore deve essere, allora sì anche a pavimentazioni colorate, da coordinare con infissi e pareti. Perfetti pure i tappeti, che si possono acquistare anche con budget ridotti ai minimi termini, e che non solo possono assorbire il rumore - aspetto da non sottovalutare se in casa ci sono dei bambini - ma sono facilmente rimpiazzabili quando i colori non ci piacciono più o decidiamo di rinnovare l'ambiente domestico.

La Top 10 delle colorazioni 2021: lo studio condotto sulle testate internazionali da Espresso Communication per Chryso Italia, evidenzia quali saranno i colori che caratterizzeranno gli interni domestici e la particolare classifica delle tonalità più trendy.

Al primo posto c'è il bronzo urbano, un colore ricco e rasserenante, che presenta legami con il mondo naturale e dona profondità agli spazi.

Al secondo posto troviamo l'azzurro Egeo, una palette cromatica che infonde tranquillità e celebra i momenti e le connessioni umane all’interno delle mura domestiche, mentre sull'ultimo gradino del podio si posiziona il verde, che trasmette una sensazione di salute e benessere, richiamando il mondo vegetale delle piante e dell’aloe.

A seguire, il giallo, colore dalla tonalità forte che esprime positività e forza d’animo; il grigio, colore solido e pratico che trasmette energia e forza; il marrone, colore caldo e profondo che richiama l’origine della Terra e riconduce a una sensazione di sicurezza generale.

Agli ultimi posti di questa particolare classifica si collocano il beige, la cui tonalità chiara può essere usata combinata con colori più accesi e audaci, perfetta per trasmettere un senso di armonia generale; il bordeaux, colore dal carattere forte e raffinato, che rende gli interni più accoglienti e calorosi; il verde salvia, che ricorda la pianta da cui prende il nome e trasmette un senso di relax all’ambiente.

Ultimo, ma certamente non meno bello ed elegante, il blu marino, un colore che trasmette eleganza e sicurezza, adatto per chi ama ambienti raffinati e di charme senza se e senza ma.