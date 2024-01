Casa: soggiorno a tinte forti per valorizzare la personalità

Posto al centro dell'abitazione, è il punto di riferimento della vita domestica : proprio qui ci si dedica alle attività di ogni giorno, un ruolo ancor più amplificato dalla sua funzione di rappresentanza. Proprio in quest'area, infatti, forniamo a chi si riceve una serie di informazioni sulla nostra personalità , sui nostri valori e su cosa è davvero importante per noi.

La casa è il nostro nido, ci rappresenta e tutto al suo interno parla di noi. Non è scontato quindi riuscire a trasferire a chi ospitiamo la nostra personalità. Arredo, disposizione degli ambienti, scelta di materiali e oggetti vanno studiati con cura affinché noi per primi possiamo sentirci perfettamente a nostro agio in un contesto che ci rappresenta al meglio.

Anche il colore non può essere trascurato: è noto che puntare sull'una o sull'altra tinta non può casuale perché è una scelta che si ripercuote sul benessere psicologico. Motivo in più perché in soggiorno la valutazione sia fatta con cura e attenzione: è qui infatti che si trascorre la gran parte del tempo domestico, perché rappresenta il cuore dell'intrattenimento, del relax e naturalmente della convivialità.

COLORI ACCESI facile di sicuro non è, ma se si ha coraggio e l’ampiezza dello spazio lo consente, puntare su colori accesi, come rosso, blu o giallo per una o più pareti del soggiorno è uno dei suggerimenti da non trascurare. Il blu è perfetto in tutte le varianti: dall'azzurro polvere al blu oceano, rende elegante qualsiasi soggiorno. Il rosso è un colore vivace e dinamico ed è da sempre la scelta su cui puntare per ambienti dalla vocazione glamour e aristocratica, che certamente non passa inosservata. Infine, il giallo, pur assai luminoso, se nelle nuance accese diventa un colore di gran carattere che regala luce e personalità. Si tratta ovviamente di tinte tradizionali che, soprattutto se accompagnate da una scelta d'arredo capace di esaltare le caratteristiche di ognuno di essi, possono regalare belle soddisfazioni. Sì dunque a divani chiari o ton sur ton in tonalità magari leggermente differenti a seconda di quanto si desideri armonia o contrasto: la scelta è quanto mai soggettiva.

COLORI SCURI nelle abitazioni più moderne spesso i locali non godono di ampie metrature. Optare per tinte scure è quindi consentito solo laddove le dimensioni della stanza siano più che ragionevoli, comunque preferibilmente dedicate a una sola delle pareti, lasciando libere le altre, affinché il tutto non risulti troppo opprimente. Tra i colori scuri, il verde bosco, considerato un colore rilassante, pur essendo una tinta decisa ha il pregio di non appesantire eccessivamente l’ambiente circostante. Se dunque puntiamo su colori scuri, l'arredamento dovrà privilegiare tessuti e dettagli chiari, che risulteranno super definiti e potranno troneggiare nella stanza riflettendo la luce e rischiarando l’ambiente. Il suggerimento furbo? Mai dimenticare di stendere un tappeto davanti al divano, un ottimo escamotage per interrompere visivamente lo spazio e illuminare la stanza.

TONI NEUTRI E SFUMATURE DI GRIGIO il grigio è un autentico passepartout. Perfetto in qualsiasi stanza e in qualsiasi abitazione, è ideale anche con qualsiasi scelta d'arredo, moderno e contemporaneo, così come classico con elementi vintage o retrò. Elegante e senza tempo, il grigio vanta anche un gran numero di tonalità e una palette quasi infinita tra cui poter scegliere. Anche i beige trovano praticamente ovunque la loro collocazione; l’importante, se non si vuole rinunciare a personalità e carattere, è puntare su scelte di arredo più ardite, magari in abbinamento col nero, con i legni scuri o con tessuti di forte impatto.

