Casa: le regole da rispettare per arredarla come professionisti

La casa è in continua evoluzione, proprio come chi vi abita.

GIOCA COL COLORE ALLE PARETI una casa che si fa notare è quella in cui l'attenzione si veicola su alcuni elementi della casa o su alcuni angoli verso i quali si intende porre l'accento. Se è vero che un'unica tinta, possibilmente chiara, può essere il fil rouge di tutta l'abitazione, è anche vero che la noia è in agguato. Sì dunque a una parete colorata, per esempio quella dietro al divano, in una tonalità vicina, ma a contrasto, rispetto all'ambiente circostante. Sì alle nuance più alla moda, come il peach fuzz, ma anche ai colori della natura, che non stancano mai pur regalando carattere alla stanza. Sì dunque al verde bosco, o all'azzurro polvere, ma sì anche ai gialli accesi o al rosa, che riesce sempre a conquistarsi un posto d'onore. Perfetti naturalmente anche i rossi che richiamano il lusso delle abitazioni aristocratiche e che sapientemente mixati con i toni neutri o con il cuoio e il color tabacco danno il meglio di sè.

USA I TAPPETI grandi, molto grandi, capaci di delimitare lo spazio e definire le zone, i tappeti sono l'asso nella manica di qualunque scelta d'arredo. Perfetti ovviamente in soggiorno, a definire l'angolo destinato alla conversazione e al relax, sono perfetti anche nell'area destinata al pranzo. Sotto il tavolo e le sedie, costituiscono una cesura perfetta quasi a richiamare la "sacralità" del pasto e della convivialità. Ideali anche nell'ingresso per sottolineare l'invito a entrare, non possono mancare nella stanza da letto. Non solo per posare i piedi su qualcosa di morbido appena svegli, ma anche per vestire un luogo spesso relegato al solo dormire, mentre oggi, grazie a smart working e stili di vita differenti, assume un'importanza tutta nuova.

PUNTA SUL VERDE DOMESTICO più volte detto, ma ancora una volta ribadito, circondarsi di piante e fiori in casa è un'ottima soluzione per garantirsi benessere e buonumore. Non solo una maggiore ossigenazione giova alla salute, ma il verde domestico contribuisce a conferire quell'aria di serenità e calma perfetti per godersi appieno il proprio tempo tra le mura domestiche. Nel living, in cucina, ma anche in bagno e nella stanza da letto: le piante ci tengono compagnia e arredano con garbo e discrezione. Il consiglio? Farsi aiutare da un esperto per allenare il pollice verde e garantirsi una lunga vita delle amiche in vaso.

ORGANIZZA LA STANZA DA BAGNO il bagno non è più un locale di servizio, ma un vero protagonista dell'abitazione. Osare qui è la parola d'ordine, perché le proposte di design sono molte e tutte estremamente allettanti. Il suggerimento tuttavia è di organizzare tutto al meglio affinché ciascuno degli occupanti della casa abbia il proprio spazio e possa godere della propria privacy, anche negli oggetti da toilette, così come nell'uso quotidiano anche se fatto contemporaneamente. Doppio specchio, doppio lavello, una doccia decisamente separata a garantire riservatezza perfino quando i tempi sono ristretti e la sovrapposizione è inevitabile, sono i must cui bisognerebbe decisamente attenersi.

