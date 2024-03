Casa: è l'homefullness la nuova tendenza dell'abitare

La casa non è solo il luogo in cui si vive, ma uno spazio molto speciale: ecco come aumentare il benessere nell'ambiente domestico

BELLEZZA E PRATICITA' la casa deve essere un luogo in cui, oltre che stare bene, è necessario sentire che tutto ciò che può servire è possibile trovarlo senza troppi sforzi. Occorre quindi che gli ambienti siano ben organizzati, funzionali e appositamente studiati affinché ogni cosa sia sistemata nel migliore dei modi. È ovvio che, soprattutto in questo caso, la regola è quella del "less is more": troppi oggetti, troppe cose inutili e inutilizzate, troppi vestiti mai messi o comunque che stazionano negli armadi da troppo tempo, non aiutano. Il decluttering non è una moda, ma una necessità dettata dal bisogno di vivere in contesti ariosi e pratici. Anche la gradevolezza dell'arredo non va sottovalutata: il bello, ovvero ciò che piace, è fondamentale per vivere in armonia con quel che ci circonda. Non occorrono budget milionari: basta saper scegliere oppure farsi aiutare per trovare soluzioni originali, eleganti e cariche di personalità senza spendere una fortuna.

COLORI LUMINOSI E NUANCE DELICATE dimenticare lo stress e immergersi in un'atmosfera dolce e rilassante. E' questo il desiderio di chi varca la soglia di casa, lasciarsi conquistare da sensazioni di serenità e calma. Per gli elementi di arredo, meglio quindi puntare su palette all’insegna della naturalezza: i toni del beige e del grigio, il verde bosco o salvia soprattutto per lo spazio giorno, e delle tonalità pastello, soprattutto l'azzurro, nelle stanze dedicate al riposo. Anche la luce gioca un ruolo fondamentale: sia essa naturale o artificiale, deve poter inondare lo spazio domestico regalando sentimenti di positività e gioia. Quanto al bianco, rimane il colore più indicato soprattutto quando gli spazi sono angusti e la metratura davvero ridotta: d'altra parte, il "non colore" non solo può garantire di divertirsi con gli elementi di arredo, creando abbinamenti inusuali e inediti, ma può anche essere accostato a diverse gradazioni di grigio creando un effetto raffinato e senza tempo.

ENERGIA POSITIVA CON LE PIANTE la casa deve essere intimamente percepita come il luogo più piacevole dove tornare, qualcosa che ci appartiene profondamente. Per questo, la scelta dell’arredamento deve puntare su elementi caratterizzati dalla semplicità, ma non basta: tra le cose più utili che possiamo fare per la salute e il benessere vi è quella di portare un po' di natura tra le mura domestiche. Le piante sono da sempre le migliori alleate: posizionate ovunque sia possibile, dal soggiorno alla camera da letto, dalla cucina al bagno, sono capaci di attirare le spinte energetiche che regalano forza, buonumore e serenità nella giusta misura, quella di cui si ha assolutamente bisogno.

