Casa e fortuna: dieci oggetti per propiziare la buona sorte

1 - TRIFOGLI E QUADRIFOGLI questa pianta erbacea è da sempre considerata di buon auspicio. Bello da vedere e da regalare, il quadrifoglio, che in realtà è un'anomalia rara, si pensa che porti fortuna proprio perché ve ne sono pochissimi. Nella credenza popolare, pare che ciascuna foglia porti con sé un significato: speranza, fede, fortuna e amore. Considerato un vero talismano, nel Medioevo veniva cucito negli abiti dei viaggiatori per proteggerli, mentre chi ne trovava uno poteva sperare in un matrimonio veloce. Sistemato nelle scarpe aiutava a trovare l'anima gemella e, se inserito in un libro una volta essiccato, diventava un alleato per una buona riuscita scolastica. In casa dunque non dovrebbe mancare un vasetto con questa erba o anche qualche oggetto che la richiami, per esempio un cuscino, un portachiavi, una presina per la cucina e così via.

2 - OGGETTI ROSSI il rosso è un colore bellissimo. Vivace, ardente, coraggioso è il simbolo della vita, della forza e della ricchezza. Non è un caso che per dare importanza a chi entri un locale si utilizzi una passatoia rossa, così come rosse erano le vesti di re e imperatori. Ma il rosso ha dalla sua anche la capacità di allontanare la malasorte e di proteggere dagli spiriti maligni. Sì dunque a coperte, tappeti, tovaglie e oggetti rossi, ma anche a qualche elemento che caratterizzi gli ambienti di casa, come il frigorifero dalla foggia vintage capace di diventare protagonista della cucina.

3 - SALI DA BAGNO il sale, nella credenza popolare è considerato uno degli elementi più potenti a nostra disposizione contro la sfortuna. Sistemarne dei pizzichi negli angoli della propria abitazione aiuterebbe a ingraziarsi la buona sorte e garantirsi pace e serenità. Per non trovarsi a raccogliere sale dappertutto, meglio sistemare del sale da bagno qua e là, oltre naturalmente nella stanza deputata alla cura del sè. Sistemato nei contenitori di vetro, profumato e colorato, è un perfetto elemento di decoro in qualsiasi abitazione e in qualsiasi ambiente.

4 - BICCHIERI PER BRINDARE per farsi beffe del destino avverso, quale miglior medicamento che un brindisi in cui evocare la fortuna? Un set di calici per gustare spumanti e affini non solo è bello da vedere e da esibire, ma perfetto per accogliere amici e familiari con allegria, la cura perfetta per sentirsi su di morale nonostante tutto.

5 - PIANTE PER RESPIRARE un ambiente in cui non si respira aria ossigenata non è certamente favorevole alla buona salute. Meglio dunque circondarsi di verde: si può puntare su una parete vegetale, oppure su un angolo dedicato alle piante o anche a semplici vasetti di erbe aromatiche da tenere in cucina. L'importante è purificare l'aria di casa, rendere l'ambiente rilassante e accogliente e perfetto per tenere a bada stress e malinconia.

6 - ZERBINO ACCOGLIENTE la solitudine è nemica del buonumore e quando i pensieri sono negativi tutto sembra essere contro di noi. Meglio dunque accogliere i visitatori, gli amici e i familiari con un invitante tappetino sull'uscio che invogli chiunque a varcare la soglia di casa.

7 - PORTACHIAVI il portachiavi è un oggetto tanto semplice quanto indispensabile. Una volta destinato al solo scopo per cui è stato inventato, cioè tenere insieme le chiavi di casa, oggi diventa il custode anche di qualcosa che ci appartiene: charmes, ciondoli e chi più ne ha, più ne metta. Un oggetto molto personale che ci accompagna sempre e che per fortuna ci tiene silenziosamente compagnia. Il massimo per la fortuna? Averne uno con il classico cornetto rosso o con il quadrifoglio, per chi ovviamente non è immune dalle superstizioni.

8 - CESTE PER EVITARE LITIGI una vera iattura per chi vive in una casa è il disordine, causa primaria di dissapori e discussioni. Si può quindi ingraziare la fortuna dotandosi di raccoglitori in grado di garantire l'ordine necessario per una buona armonia domestica. Da sistemare ovunque, dalla cucina al soggiono, passando per il bagno e la camera da letto.

9 - ACCHIAPPASOGNI conosciuto nel mondo come dreamkeeper, si tratta di un oggetto che apparteneva alla tradizione delle tribù dei nativi americani. Veniva posto fuori dalle tende come segnale per informare i visitatori del villaggio sulla professione di chi vi abitava: ad esempio cacciatore, guerriero, ecc. Ogni oggetto era diverso per colore, piume e perline. Nella cultura occidentale, l'acchiapasogni diventò un oggetto destinato ad allontanare sogni molesti e quindi a garantire pace e serenità. Bello da vedere, è perfetto in camera da letto, ma anche nel soggiorno e ovunque si decida di dedicare un po' di tempo libero al relax.