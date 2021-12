Casa: esprimi un desiderio, puoi scegliere quella dei tuoi sogni Istockphoto 1 di 27 Istockphoto 2 di 27 Istockphoto 3 di 27 Istockphoto 4 di 27 Istockphoto 5 di 27 Istockphoto 6 di 27 Istockphoto 7 di 27 Istockphoto 8 di 27 Istockphoto 9 di 27 Istockphoto 10 di 27 Istockphoto 11 di 27 Istockphoto 12 di 27 Istockphoto 13 di 27 Istockphoto 14 di 27 Istockphoto 15 di 27 Istockphoto 16 di 27 Istockphoto 17 di 27 Istockphoto 18 di 27 Istockphoto 19 di 27 Istockphoto 20 di 27 Istockphoto 21 di 27 Istockphoto 22 di 27 Istockphoto 23 di 27 Istockphoto 24 di 27 Istockphoto 25 di 27 Istockphoto 26 di 27 Istockphoto 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un buen retiro: direttamente affacciate sulla distesa blu del mare, con finestre ampie che si aprono direttamente sulla neve, mura a strapiombo sulle rocce o ancora ambientazioni dove i prati sono a perdita d'occhio. Il vero lusso oggi è poter contare su un buen retiro ove trascorrere una vita lontano dal caos della città e dai pericoli di infezioni e pandemie, in cui poter lavorare nel silenzio e lasciare liberi i nostri figli di giocare in assoluta serenità.

Miraggio o realtà? Ville di lusso ed edifici situati in posizioni esclusive e super prestigiose sono un autentico miraggio per la gran parte di noi. Tuttavia, lasciarsi ispirare dalle case dei Vip può aiutarci a far volare l'immaginazione e a prendere spunto qua e là per qualche accorgimento utile a migliorare la quotidianità del nostro nido.

Finestre, rivestimenti e arredi: tra le tante dimensioni a cui fare attenzione, sicuramente l'ampiezza delle finestre è una di queste, perché la luce naturale è sempre un ottimo ausilio per non stancare gli occhi, avere la sensazione di sentirsi più liberi e migliorare il tono dell'umore. Anche la scelta dei materiali non può essere sottovalutata: dovrebbero infatti essere quanto più possibile naturali e la scelta dei colori deve cadere sui toni neutri e chiari, per rendere l'ambiente il più rilassante e armonioso possibile. Infine, per quanto concerne gli arredi, meglio sempre puntare su quelli essenziali per non sottrarre spazio alla vivibilità e non appesantire le stanze e gli animi.