Camera da letto: come arredarla al meglio quando è "mini"

La camera da letto rappresenta il luogo più intimo dello spazio domestico, quello che segna l’inizio e la fine di ogni giornata, i momenti forse più importanti della routine quotidiana. Tuttavia, è una tendenza ormai consolidata quella di privilegiare gli ambienti dedicati alla socialità, ovvero quelli della zona giorno, sacrificando la metratura della stanza da letto, ove lo spazio a disposizione diventa quindi assai poco. Una buona ragione in più per arredarla al meglio, facendone un locale accogliente e comodo, senza rinunciare alla personalità di chi lo utilizza.

SFRUTTARE LO SPAZIO

gli armadi non bastano mai, questo è poco, ma sicuro. La carenza di spazio inoltre certamente non aiuta: motivo in più, quindi, trovare escamotage senza rinunciare a un guardaroba soddisfacente. Se in camera un armadio non ci sta o è troppo piccolo per le nostre esigenze, una valida risorsa è sicuramente il letto contenitore. Comodo da usare, riserva grandi sorprese una volta aperto, perché sono davvero infinite le cose che ci si possono riporre. Anche il corridoio può rivelarsi d'aiuto ed essere sfruttato con soluzioni che prevedono mensole, su cui porre ceste o scatole, o pratici armadi a muro.