Balcone: piccoli trucchi per ricavare uno spazio relax en plen air

dopo una giornata di stress e corse tra un appuntamento e un altro, spesso non si vede l'ora di tornare a casa e godersi finalmente un po' di pace e serenità. L'alternativa al divano o a una doccia rigenerante, potrebbe essere l'angolo zen in balcone. Facile da ricreare con i giusti accorgimenti, diventa una autentica valvola di sfogo. Per rendere perfetto questo spazio in cui ricaricarsi, meditare e rimanere in silenzio, sono indispensabili pietre (o rocce), candele, piante di origine giapponese (basta un classico bonsai), arredamenti e accessori minimal, come ad esempio un tavolino, sedie dalle piccole dimensioni. Da non dimenticare anche le lanterne da esterno, ideali anche per godersi lo spazio outdoor anche dopo il tramonto. Mai dimenticare che l'essenzialità è il tratto distintivo della cultura giapponese: dunque, niente fronzoli o colori troppo accesi.





L'AREA FITNESS per organizzare una mini-palestra in casa non occorre necessariamente disporre di una stanza in più, ma può essere sufficiente ritagliarsi un angolo anche sul balcone. Basta attrezzarsi con un tappetino di gomma su cui sarà possibile eseguire quasi tutti gli esercizi per addominali, gambe e glutei. E poi magari una fitball, nastri elastici, manubri e pesi. La palestra di casa è pronta.