Balcone: come realizzare una impeccabile oasi di pace domestica

CIRCONDARSI DI VERDE le piante sul balcone sono un classico immancabile, e quando si ha desiderio di concedersi una pausa relax anche in città uno spazio verde, ancorché minuscolo, è decisamente apprezzato. Le piante, oltre a fare compagnia e a rendere l’aria più pulita, necessitano di qualche piccola cura: un hobby ideale per svagare la mente e sentirsi felicemente impegnati. Per un balcone impreziosito a dovere, occorre tenere conto che la scelta delle piante da esterno va fatta tenendo conto dell'orientamento della superficie. Non tutte le essenze, infatti, resistono alla luce diretta, ma preferiscono la mezzombra, mentre altre, al contrario, necessitano di una esposizione soleggiata. Tra le soluzioni più gettonate, ad esempio vi sono le recinzioni a traliccio rivestite di piante rampicanti: si può scegliere tra sempreverdi, come edera e gelsomino, o tra quelle che regalano fioriture eccezionali, come il glicine o la clematide.

RINNOVARE I TESSILI DA ESTERNO ormai non c'è più soluzione di continuità tra esterno e interno dell'abitazione, tanto che la scelta dei mobili da esterno dovrebbe cadere su quelli coerenti con gli interni per foggia, proporzioni o materiali. Un motivo in più per porre attenzione anche ai tessuti, che diventano importanti per accendere di personalità e rendere più accogliente il balcone o il terrazzo. Una delle ultime tendenze per i design addicted è quella di sistemare sul pavimento dell'ambiente outdoor un tappeto: non una scelta bizzarra, ma un'ottima idea per regalare un tocco di classe e di calore e rendere meno caldo il pavimento quando le temperature diventano bollenti. Si dunque ai materiali waterproof, perfetti per qualsiasi condizione meteo e facili da pulire in caso di pioggia, come il vinile. Oltre ai tappeti, quando la sera rinfresca o in caso si voglia utilizzare lo spazio esterno anche nei mesi pù freddi, può essere utile attrezzarsi con pratiche coperte, calde e leggere al tempo stesso. Perfette per stare all’aperto a sorseggiare un drink perfino con la neve.

CREARE UN ANGOLO STUDIO oramai lo smart working è una pratica consolidata e sono in molti a lavorare da remoto. La casa diventa quindi anche un ufficio domestico ove trascorrere molte ore del proprio tempo, quelle che fino a qualche anno fa erano vissute fuori dalle mura domestiche. Con l'avanzare della bella stagione si può sfruttare lo spazio aperto come luogo di lavoro: non si tratta solo di portare fuori il computer, anche se nelle giornate di sole lavorare con il computer en plein air risulta fantastico, ma anche di posizionare la scrivania di fronte all'esterno, lasciando spazio sufficiente per uscire sul balcone se questo è di dimensioni ridotte. La luce naturale sarà fonte di ispirazione, senza contare che questa sistemazione consente di osservare il paesaggio quando si decide di staccare lo sguardo dallo schermo. Una opportunità che fa bene allo spirito e naturalmente anche alla vista.

