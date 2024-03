Bagno di casa in stile tropicale: cinque piante su cui puntare

Non solo è ideale per rilassarsi, ma anche per ripristinare una sensazione di benessere capace di ritemprare e donare positività ed energia . La qualità della vita entro le mura domestiche è importantissima e alcuni tipi di piante , in particolare quelle tropicali capaci di adattarsi perfettamente al locale dedicato alla cura di sé, apportano anche numerosi benefici.

1 PIANTE GRASSE le piante grasse piacciono sempre molto. Oltre alla naturale bellezza, sono anche facili da curare e sono ideali come complementi d’arredo. Grandi o piccole non importa, perché le succulente in bagno si trovano perfettamente a loro agio, dato che in questa stanza traggono direttamente dall’umidità dell’aria il loro nutrimento. Le forme compatte e singolari, spesso arricchite da peli e cere, sono davvero piacevoli per impreziosire l'ambiente senza condizionare troppo chi decide di circondarsene.

2 ALOE VERA questa pianta è da sempre conosciuta per le sue proprietà e impiegata come rimedio fitoterapico. Utilizzata fin dalla notte dei tempi, in ambiente domestico aiuta a ritrovare l’equilibrio e ad allontanare lo stress. Decidere di posizionare questa pianta significa avere soddisfazione anche se non si ha il pollice verde, visto che necessita di pochissime attenzioni. Può trovare collocazione anche se il locale non è particolarmente luminoso. Va annaffiata di rado in quanto può immagazzinare acqua per molti giorni nelle sue foglie carnose, che possono estendersi anche parecchio, in verticale. Una buona ragione per optare per un esemplare di dimensioni ridotte da eventualmente ricollocare quando sarà necessario rinvasarla.

3 FELCE è tra le piante che meglio si adattano a un ambiente umido, in quanto per crescere rigogliosa necessità di molta umidità: in questo modo le foglie si mantengono idratate naturalmente tanto che la pianta sarà sempre al massimo del suo splendore. Le condizioni ideali per la crescita della felce nella stanza da bagno sono essenzialmente la luce, che deve essere sufficiente, ma mai diretta perché altrimenti le foglie rischierebbero di bruciarsi. L'altra condizione è che deve esserci una discreta umidità dell’aria. Qualora, soprattutto nelle giornate più calde, l’aria della stanza fosse troppo asciutta, il suggerimento è di nebulizzare le foglie con acqua a temperatura ambiente: un vero toccasana per questa bellissima pianta.

4 SANSEVIERIA è una pianta affascinante, esotica, dalle caratteristiche foglie lunghe e strette, lucenti e carnose, di colore verde intenso. Se si desidera arredare un ambiente con stile, la si deve assolutamente tenere in considerazione. Anche in questo caso occorre molta umidità, motivo per cui è perfetta per abbellire il bagno. Crescendo molto compatta, è consigliata anche in ambienti dalla metratura ridotta. La sansevieria è una valida alternativa alle piante per il bagno sospese, come le felci o il pothos. Per evitare che si allarghi eccessivamente è possibile legare tra loro le foglie in modo che mantengano una forma che si allunga vero l'alto. In questo caso, sì alla luce intensa, l'unica accortezza è quella di non lasciare acqua stagnante nel sottovaso.