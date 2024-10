Autunno in casa: i balconi sono colorati e bellissimi

sono forse i fiori più conosciuti e rappresentativi dell'autunno e dell'inverno e con le loro corolle dai colori accesi non posso proprio mancare in un balcone o su un terrazzo che si rispetti. I loro fiori sono coloratissimi e per questo i ciclamini rappresentano la scelta più semplice e allo stesso tempo più gettonata per impreziosire con allegria il davanzale. Per organizzare una balconette, si può optare per diversi vasi del medesimo colore intervallati dall'erica, o accostare piatine di colore diverso: rosso e bianco, rosa e rosso, oppure viola e rosa per rimanere in nuance. Forti e robusti a dispetto dell'aria tenera e quasi fragile, amano l'aria fresca di questa stagione e, se posizionati in luoghi soleggiati, non temono neanche l'arrivo delle temperature invernali. Unica accortezza: bisogna fare attenzione ai ristagni d'acqua, in quanto, così come per tutte le piante tipiche di questa stagione, anche i ciclamini non vanno innaffiati in maniera copiosa o troppo di frequente.