Arredo: riecco il conversation pit, l'angolo conversazione per fare salotto

il gradito ritorno dei conversation pits si lega a doppio filo con la rivalutazione dell'arredamento e del design vintage. Infatti, questo tipo di "fossa" nel soggiorno risale nientemeno che alla fine degli anni '50 quando la coppia creativa formata dall’architetto e designer finlandese Eero Saarinen, insieme a Alexander Giraud, tra i maggiori esponenti del design americano durante il periodo post-bellico, ha utilizzato una particolare struttura a incasso per il salotto della Miller House a Columbus, in Indiana. La Miller House and Garden, nota anche come Miller House, è una lussuosa residenza commissionata dall'industriale, filantropo e mecenate dell'architettura americano J. Irwin Miller e dalla moglie Xenia.Al centro di questa magnifica dimora fu progettata una sorta di depressione rivestita in pietra, adornata da cuscini colorati, che dava luogo a una inedita dimensione dell'interazione con gli ospiti e un nuovo punto di vista da cui osservare la zona giorno circostante. In sintesi, un salotto nel salotto.