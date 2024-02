Arredo: cinque idee per regalare aria nuova al soggiorno 

Per esempio, si può partire dal soggiorno perché non è affatto una missione impossibile. Rivestire a nuovo il locale dedicato alla convivialità e al relax non richiede sforzi particolari e si può ottenere un ottimo risultato dedicandosi anche solo ai particolari, che possono fare una bella differenza. Usando creatività e fantasia, lasciandosi ispirare da qualche semplice astuzia , si può soddisfare il desiderio di novità con un budget ridotto ai minimi termini.

Cambiare arredo è fondamentale per dare una ventata d'aria nuova in casa .

1 - CAMBIARE IL TAPPETO straordinario elemento di home decor immancabile nelle case, è perfetto per completare l'arredo di casa. Qualunque sia lo stile scelto e l'ampiezza dell'ambiente, definisce gli spazi sottolineando la funzione d'uso di questo o quell'angolo della casa. In soggiorno il tappeto è perfetto davanti ai divani per sottolineare l'area relax e conversazione, sotto il tavolo da pranzo per circoscrivere lo spazio dedicato alla convivialità, ma è ideale anche sistemato in mezzo alla stanza per catturare l'attenzione. Rinnovare l'impatto visivo entrando in casa è semplicissimo se si cambia il tappeto anche all'ingresso o perfino, se proprio non si ha voglia di impegnarsi, lo zerbino fuori dalla porta: un modo facile per modificare l'umore anche solo infilando le chiavi nella toppa.

2 - DARE SPAZIO A HOBBY E COLLEZIONI col passare degli anni e delle mode, spesso passioni e passatempi, ma anche oggetti e ricordi, vengono messi da parte e abbandonati. Rinnovare non significa solo comprare o circondarsi di cose nuove, ma anche recuperare quanto ha fatto e fa parte di noi e della nostra storia personale. Sì dunque a quanto si è trascurato o nascosto nel tempo: una nuova sistemazione, che dia finalmente visibilità a quanto ci è caro, è un'ottima soluzione per rinfrescare l'arredo di casa. Nel soggiorno una libreria può diventare ottima alleata per accogliere oggetti e souvenir, ma anche la vecchia madia diventa perfetta per i vecchi vinili, senza contare che le pareti possono diventare il supporto per mensole ove sistemare fotografie e collezioni così come grandi cornici dove sistemare perfino i poster che hanno accompagnato la gioventù o che assecondano la passione per il vintage.

3 - COLORARE LE PARETI ritinteggiare casa è sempre la soluzione perfetta per assecondare la voglia di novità. Se il caro, vecchio bianco non passa mai di moda, è anche vero che un piccolo colpo di testa è consentito, anzi fortemente consigliato. Pitturare una parete del soggiorno con un colore a contrasto, non solo regala profondità, ma sottolinea la parete dietro al divano e contribuisce a rendere evidente la personalità di chi vi abita.

4 - RICAVARE UN ANGOLO RELAX l'angolo relax è il must have di ogni soggiorno. Le tendenze dettate dai designer vogliono un locale sempre più votato alla serenità e al benessere per trascorrere al meglio il tempo domestico. Un piccolo angolo relax è perfetto per rinnovare l'aspetto della stanza senza tuttavia stravolgerne l'aspetto. Accostare una comoda poltrona a un mobile preesistente, o abbinarla a una nuova lampada o ancora sistemarla vicino all'angolo verde dove respirare ossigeno e recuperare energie grazie alle piante è facile e alla portata di chiunque.

