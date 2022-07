Arredi da esterno: i letti più belli per una notte magica sotto le stelle

Gli arredi da esterno sono gli alleati migliori per fuggire dall'afa , con i divani che si trasformano in letti , ma si può anche approfittare delle vacanze in location esclusive per rilassarsi con giacigli posti davanti alle onde del mare. Qui tante idee per ritrovare un po' di pace e di fresco ispirandosi ad ambienti esotici o ai giardini da copertina .

Amaca o chaise longue

: tra gli arredi da esterno più semplici da reperire e adatti a qualsiasi metratura, anche ad un piccolo balcone, sicuramente ci sono i letti, soprattutto quelli realizzati con un'amaca o una chaise longue. Scenografiche e super comode, entrambe predispongono al sonno ristoratore, oltre che per schiacciare un pisolino pomeridiano se l'afa non è opprimente. Di notte, lasciarsi cullare sarà il massimo per un riposo da favola.

Un divano milleusi:

il divano non è solo il posto più comodo dove sedersi per fare conversazione o sorseggiare un drink, ma è anche un elemento d'arredo perfetto per riposare open air. In estate come in inverno, un divano in rattan o nei materiali più adatti per sopportare sbalzi termici e intemperie è quanto di meglio per fare la nanna guardando il cielo stellato, sul terrazzo di casa o in giardino circondati dal verde e dai fiori.

Un letto grande, grande:

se abbiamo la fortuna di poter disporre di una terrazza molto grande, possiamo goderci il lusso di dormire in spazi più ampi. Un letto king size posizionato proprio a ridosso delle vetrate sarà un magnifico giaciglio per riposare alla grande al riparo dalle intemperie, ma al fresco della notte.

Sotto al baldacchino:

il letto a baldacchino è di per sé un arredo di grande fascino che richiama intimità e privacy, capace di evocare anche atmosfere d'altri tempi e luoghi incantevoli e lontani. Che si trovi direttamente sulla spiaggia o al centro di un'oasi verde, resta il più agognato dei letti per trascorrere le notti ammirando la volta celeste.

In mezzo al mare:

per i più fortunati, o per chi ama le vacanze in barca, i letti per notti da fiaba sono quelli posizionati nei pozzetti di poppa o realizzati sui prendisole di prua degli yacht. Cuscini comodi, nessun fronzolo e materiali super resistenti: una straordinaria opportunità per dormire sotto le stelle, per godersi serate romantiche o anche solo per rilassarsi lontano da sguardi indiscreti all'insegna dell'eleganza e del lusso (im)possibile.