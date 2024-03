Tendenze: come arredare un soggiorno con angolo cottura

Si tratta, infatti, del luogo deputato alla convivialità , quello in cui ci si rilassa e dove si consumano i pasti con la famiglia o gli amici. Quando le metrature sono ridotte, oppure semplicemente si asseconda il desiderio di spazi luminosi senza troppe barriere, l' open space rappresenta la soluzione perfetta. Capace di far vivere armoniosamente elementi diversi e apparentemente distanti tra loro, può fonderli in qualcosa di inaspettato, gradevole e funzionale.

Quando il soggiorno è bello e l'idea di non doversi rintanare in cucina per dedicarsi ai fornelli non convince, anzi la si detesta, ecco che una porta che divide i due ambienti rende tutto complicato e inutile. L’assenza di barriere in un open space consente oltretutto di far passare la luce naturale se le finestre sono ampie, e di godere di quella che si ha pur se lo spazio è angusto.

ANGOLO COTTURA DI DIMENSIONI RIDOTTE gli spazi di dimensioni molto piccole non offrono grandi margini di manovra, purtroppo. Quando l’angolo cottura è piccolo la miglior soluzione è quella di rendere la zona giorno funzionale anche per la cucina sopperendo così alla mancanza di spazio. In questo caso, perfetto il tavolo a penisola, estremamente versatile e intimo allo stesso tempo. Senza il tavolo tradizionale, decisamente più ingombrante, è possibile disporre di uno spazio più ampio per cucinare unito alla ariosità del soggiorno. Il suggerimento furbo? Avere cassettoni o ripiani nella penisola, in modo da poter disporre di qualche spazio aggiuntivo, sempre molto utile e gradito.

Leggi Anche Soggiorno: cinque stili a cui ispirarsi per una casa da rivista

ANGOLO COTTURA RETTANGOLARE perché l'ambiente risulti gradevole, bisogna ovviamente fare i conti con la forma del locale in cui si è riusciti a realizzare la cucina. Quando il soggiorno ha angolo cottura rettangolare, si può optare per quelle soluzioni che si adottano nel caso di cucine strette e lunghe. Sì dunque all'idea della penisola, perfetta per disporre di uno spazio più ampio rispetto a quello che si otterrebbe utilizzando un tavolo tradizionale. In alternativa, si può provare con una cucina ad angolo sfruttando meglio la zona nel lato finestrato. Infine, semaforo verde anche quando si gioca sui lati opposti del rettangolo ponendo al centro il tavolo e organizzando le altre due funzioni abitative, cioè cucina e soggiorno, ai lati opposti.

ANGOLO COTTURA A SCOMPARSA ancora nel caso ci si debba accontentare della una scarsa metratura di cui disporre, se lo spazio è angusto come nel caso di un monolocale, il soggiorno con angolo cottura a scomparsa è quello su cui puntare. È evidente che in questo caso lo spazio per cucinare sarà ridotto ai minimi termini, ma l’importante è che ci sia tutto quel che occorre per mettersi ai fornelli e preparare pranzi o cene. D’altra parte, godere di una dispensa con piano attrezzato e contenitore per gli elettrodomestici tutto insieme e a portata di mano è una bella comodità, e pazienza se lo spazio non è molto.

Leggi Anche Casa: cinque tips per una sala pranzo da far invidia agli ospiti