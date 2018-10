Zucca: i suoi benefici, oltre la lanterna di Halloween

La zucca è un ottimo ortaggio autunnale, ma nel periodo di Halloween si trasforma in una vera super star. Se abbiamo ceduto alle insistenze dei bambini, o alla curiosità di metterci alla prova scavando e intagliando una lanterna da paura per la notte del Capodanno celtico, ora abbiamo a nostra disposizione una certa quantità di polpa , tutta da sfruttare. Dopo aver verificato che la zucca che abbiamo lavorato non appartenga a una varietà solo ornamentale, e quindi non commestibile, possiamo utilizzarla per fare minestre e zuppe , oppure per un contorno di stagione, o ancora per il ripieno di ravioli o tortelli. La zucca può essere utilizzata anche come cosmetico naturale, a tutto vantaggio ella nostra pelle.

I BENEFICI DELL’ARANCIONE- Con il suo colore allegro, questo ortsaggio porta in tavola buon umore e allegria. E’ molto ricca di beta-carotene e flavonoidi, utili per combattere l'invecchiamento cellulare. La zucca inoltre è ricca di fibre, quindi regola l’apparato gastro-intestinale, protegge il sistema immunitario e svolge un'azione antiossidante. I suoi semi sono ricchi di vitamina E e sono utili per prevenire i disturbi dell'apparato urinario, in particolare per la buona funzionalità della prostata. Contengono anche buone quantità di triptofano, sostanza che aiuta nella produzione della serotonina, utile contro l'insonnia e la depressione. Per goderne i benefici basta tostarli in formo e aggiungerne una manciata all'insalata o nel vasetto dello yogurt. La quantità indicata per sfruttarne i vantaggi è di 10 grammi al giorno.



LE PROPRIETÀ – La zucca, oltre al beta-carotene e alle fibre, ha un alto contenuto di vitamina A e C, sali minerali e Omega Tre, i grassi “buoni” che aiutano a ridurre il colesterolo. Ha anche proprietà antiossidanti, migliora l’aspetto della pelle, aiuta a rinforzare le unghie e i capelli, favorisce la salute del cuore, combatte le infezioni, riduce insonnia e stress,. E’ anche utile nei regimi ipocalorici: apporta solo 18 Kcal per 100 grammi di prodotto. Questo è possibile dato che contiene moltissima acqua, fino al 94,5%. I carboidrati non superano il 3,5%, mentre le proteine, pochissime, sono solo l'1,1%. I grassi sono praticamente assenti. La zucca ha dunque una buona azione diuretica, aiuta a sgonfiare l'organismo e a combattere la cellulite. Il suo sapore dolce aiuta anche a placare quella “voglia di buono” che sempre si accompagna ai moment in cui si è a dieta.



NON SI BUTTA NULLA – Non tutti sanno che la buccia della zucca si può utilizzare: alcune ricette della cucina regionale italiana prevedono la cottura di pezzi di zucca interi, buccia compresa. In essa si trovano infatti molti nutrienti utili, con proprietà antibiotiche e antifungine. Anche i fiori sono commestibili: si possono consumare fritti o, semplicemente, scottati in padella o amalgamanti in una frittata.



PER BELLEZZA – La polpa può essere utilizzata anche per preparare una maschera di bellezza semplice e fai-da-te. Basta schiacciala, oppure utilizzare il succo ottenuto con la centrifuga o con l’estrattore: lo si mescola in una ciotolina con yogurt e miele e si ottiene un impasto morbido da applicare sulla pelle e tenere in posa per una ventina di minuti. La zucca rallenta l’invecchiamento cutaneo e ha un effetto nutriente, specie sulle pelli secche, e proprietà depuranti sulle cuti grasse. Visti gli elevati contenuti di betacarotene la polpa della zucca, sia da mangiare, sia in cosmesi, è utile anche per fissare l’abbronzatura o per prevenire le scottature prima di esporsi al sole.



