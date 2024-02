Winter blues: come sbarazzarsi del cattivo umore se prende il sopravvento

WINTER BLUES: COS’È E QUANDO DI MANIFESTA identificata fin dagli anni ‘90, la depressione invernale è considerata un vero e proprio disturbo affettivo stagionale con sintomi e diagnosi specifica. La Seasonal Affective Disorder (SAD, che in inglese significa “triste”) o Disturbo Affettivo Stagionale comporta un abbassamento del tono dell’umore, che può essere anche descritta come una sensazione di tristezza. In chi è predisposto o è particolarmente suscettibile, il variare della durata della luce durante l’anno influenza anche la funzione neuroendocrina, contribuendo alla variabilità di umore, energia, sonno, appetito, funzione metabolica, termoregolazione e risposta ormonale agli stimoli. In chi soffre di depressione invernale si possono manifestare stanchezza che sfocia in ipersonnia, ovvero la necessità di dormire a lungo e molto più del solito, tristezza, malumore, desiderio di mangiare carboidrati. "Cercare la luce, soprattutto quella naturale, aiuta molto, per cui via libera a passeggiate e gite fuori porta possibilmente a contatto con la natura" spiega la D.ssa Ilaria Merici, psicologa e psicoterapeuta. I sintomi del winter blues non sono da sottovalutare perché possono influenzare perfino la vita sociale e lavorativa, contribuendo ad abbassare la performance e la produttività abituali. Per tenere lontano l'umor nero, è importante anche prendersi cura di sè attraverso la preparazione di cibo sano e nutriente, magari sperimentando nuove ricette in modo da "creare più spesso occasioni di convivialità, specialmente con le persone più care. E se tutto questo non bastasse, chiedere aiuto è sempre una buona opportunità” prosegue la d.ssa Merici.

TIPS&TRICKS PER COMBATTERE IL MALUMORE la routine quotidiana può essere stressante, soprattutto a inizio anno. La chiave per affrontare questo periodo con determinazione, attraverso una gestione funzionale dei propri spazi e di una buona pianificazione perfino in cucina, è fondamentale. Infatti, "questo consente di trasformare la quotidianità in un’opportunità per creare un ambiente accogliente e aumentare la propria consapevolezza, celebrando ogni piccolo progresso”, spiega la professional organizer Erika Grazia Lombardo. D’altra parte, la pianificazione, oltre a migliorare l’umore, può contribuire significativamente al risparmio economico: secondo i dati emersi dalla ricerca commissionata all’istituto di ricerca Censuswide da HelloFresh, servizio di box ricette a domicilio, quasi 7 italiani su 10 (67%) dichiarano di essere molto più consapevoli del budget in seguito dell'aumento del costo della vita e che per risparmiare pianificano anche i propri pasti.

RISISTEMARE GLI SPAZI E FARE DECLUTTERING il decluttering, cioè l'eliminazione del superfluo, è un primo passo per superare il winter blues. Non significa buttare tutto, ma ridimensionare le cose da tenere, magari regalando o vendendo quello che non serve più o che non si può più indossare, oppure perché se ne hanno doppioni inutili o ancora perché ricordano qualcosa o qualcuno di cui con cui non si vuol avere più nulla a che fare. Per procedere, si può dividere la casa in zone, semplicemente focalizzandosi su una stanza per volta, e assegnare un momento specifico per il riordino di ciascuna. In questo modo il compito sembrerà più facile da gestire e si eviterà di sentirsi sopraffatti ancor prima di iniziare, perdendo la motivazione. Dedicare del tempo per assegnare il giusto posto a ogni nuovo oggetto che si è ricevuto o acquistato nell’ultimo periodo, inoltre, aiuterà a essere più consapevoli di ciò che si possiede così da mantenere gli spazi più ordinati. Infine, eliminare ciò che non è più necessario, rotto o non piace più può diventare un'occasione per comprendere realmente cosa piace o serve e cosa, invece, non è più di proprio gradimento o utilità.

CREARE UNA ROUTINE DI PULIZIA anche stabilire una breve routine di pulizia quotidiana, della durata adatta alle proprie esigenze, in cui svolgere attività specifiche, ma ogni giorno diverse, può essere d'aiuto per allontanare i pensieri negativi. Questa abitudine non sostituirà la necessità di una pulizia più approfondita, ma aiuterà a non dover affrontare lunghe e pesanti sessioni per le faccende domestiche, noiose e pesanti. Il consiglio furbo? Coinvolgere tutti i membri della famiglia nelle attività di pulizia domestica promuoverà un maggior senso di condivisione e contribuirà a rendere la casa un luogo accogliente per tutti.