Stai seduto tutto il giorno? Fai attenzione all’”amnesia del gluteo”

innanzi tutto, ricordiamo che il nostro lato B, a dispetto del nome della sindrome e per quanto provato dalla vita sedentaria, non è mai in realtà “morto”, altrimenti non potremmo neppure reggerci in piedi. Vero è, però, che la vita sedentaria è davvero la nostra grande nemica e anche in questo caso prevenire è molto meglio che curare. Una moderata attività fisica, effettuata con continuità, è la migliore forma di prevenzione: attenzione però a scegliere gli esercizi adatti e, soprattutto, eseguirli in modo corretto. Quando facciamo lavorare i muscoli delle braccia, ad esempio, vediamo il bicipite e il tricipite che si gonfiano, mostrando con evidenza il loro lavoro. Nel caso dei glutei, come del core, l’impegno è più difficile da individuare. Neppure la capacità di reggere una lunga serie di squat è un indicatore, perché il lavoro potrebbe risultare a carico dei quadricipiti e della parte bassa della schiena, lasciando i glutei inattivi o coinvolti in modo insufficiente. Meglio quindi farsi guidare da un trainer o da un fisioterapista, almeno finché non siamo certi di aver imparato l’esercizio in modo ottimale. Un test per capire se stiamo utilizzando il gluteo in modo efficace è il classico “Shoulder Bridge”, ovvero il ponte per glutei e addominali, che si segue partendo dalla posizione supina, con le gambe flesse e le braccia distese lungo i fianchi a palmo in giù, sollevando da terra il bacino fino a portare in linea ginocchia e spalle. Se dopo qualche ripetizione non sentiamo bruciare i glutei, ma avvertiamo forte tensione nei muscoli posteriori della coscia, significa che i glutei non stanno lavorando. Facciamo uno sforzo di concentrazione e “strizziamo” il più possibile il sedere.