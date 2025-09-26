Svegliarsi prima dell’alba: sai cos'è l’insonnia tardiva?

LE CAUSE DELL’INSONNIA TARDIVA – Si parla di insonnia tardiva quando ci si risveglia spontaneamente tra 1,5 e 2 ore prima del previsto, senza più riuscire a prendere sonno. Se il risveglio troppo precoce si verifica occasionalmente, non è considerato un problema, ma se accade oltre tre volte a settimana e per almeno tre mesi, è considerato insonnia tardiva. Occorre ricordare che esistono persone che tendono per loro natura ad avere sonno la sera e a svegliarsi presto la mattina, mentre altre hanno un bioritmo opposto: negli orari notturni sono al top della forma, mentre amano riposare più a lungo la mattina: questi due cronotipi specifici sono spesso definiti “gufi” e “allodole”, i primi nottambuli e i secondi mattinieri. Il fatto di appartenere a una categoria piuttosto che all’altra è un fatto di natura e comporta una propensione spontanea contro la quale si può fare ben poco; di solito però non ci sono troppe difficoltà di adattamento: e, con un po’ di pianificazione, si può arrivare a gestire la scansione della giornata in modo da assecondare i propri ritmi di attività/riposo senza eccessiva difficoltà. In tutti gli altri casi, le cause dell’insonnia tardiva sono analoghe a quelle dell’insonnia classica: i più comuni sono ansia e stress, che contribuiscono a mantenere il cervello in uno stato di iper-allerta, rendendo difficile prendere sonno e riaddormentarsi in caso di risveglio. Gli studi scientifici hanno dimostrato, inoltre, che l’insonnia tardiva è un sintomo frequente nella depressione perché la malattia altera il ritmo circadiano e porta a livelli elevati di cortisolo mattutino. Un’altra causa frequente di insonnia tardiva che si riscontra negli adulti di tutte le età è l'abuso di alcol: sebbene il bicchiere della staffa possa aiutare ad addormentarsi, numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato che il consumo di alcolici è spesso associato a disturbi del sonno, con risvegli che si verificano spesso durante la fase REM, più frequente proprio nella seconda metà della notte e nelle prime ore del mattino.