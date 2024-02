Sport in inverno: perché allenarsi col freddo fa bene

Tuttavia, tenendo a bada la pigrizia, è possibile affrontare un'uscita per fare attività fisica anche in inverno. Infatti, correre o camminare a passo veloce sono veri toccasana per il nostro benessere: i benefici sono davvero tanti, oltre al fatto che si possono prevenire tumori e malattie cardiovascolari.

I BENEFICI DELLO SPORT ANCHE IN INVERNO I benefici dell'attività fisica al freddo sono davvero innumerevoli. Dall'azione cardioprotettiva, alla stimolazione del metabolismo, passando per l'aumento delle difese immunitarie fino al dimagrimento. La stagione fredda certo non invita a stare all'aria aperta e per molti le temperature gelide sono spesso un ostacolo se si ama praticare lo sport outdoor godendo di un clima mite e del tepore del sole. Tuttavia, basta anche solo una mezz'oretta di camminata quotidiana all'aperto, senza necessariamente correre, andare in bicicletta o sciare, per avere positive ricadute sull'organismo. Per esempio, si evita la maggior sedentarietà con un'attività cardio più benefica rispetto all'estate, si gode di un effetto protettivo per cuore e circolazione, si attiva il metabolismo, si dimagrisce più facilmente, si eliminano tossine e stress.



LO STUDIO gli straordinari benefici per l’organismo che possiamo avere grazie a una semplice corsa o camminata sono stati dimostrati da diverse ricerche e tra queste, uno studio condotto nel Regno Unito dalla St. Mary’s University di Londra su atleti. Secondo quanto riportato dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), l’autore del lavoro ha dichiarato che i risultati hanno dimostrato che con le temperature decisamente più fredde tipiche dell’inverno, la frequenza cardiaca è significativamente più bassa rispetto a quanto avviene con le temperature più miti e la sudorazione è minore a favore di un maggiore comfort termico. Tutto ciò, porta a una maggiore risposta dell’organismo, portando addirittura a un miglioramento delle prestazioni.

I BENEFICI DI ALLENARSI AL FREDDO tra gli effetti benefici dell'attività al freddo, sicuramente quello riferito al cuore. Con le basse temperature, infatti, il cuore deve pompare più sangue quindi aumenta la frequenza cardiaca favorendo la corretta circolazione e l'ossigenazione dei tessuti. Al freddo, inoltre, servono più energie per fare sport il che comporta l’approvvigionamento dalle scorte, cioè dalle riserve accumulate: in parole semplici, si bruciano più calorie, dato che il metabolismo viene mantenuto alto. Il modo ideale per dare una sferzata all'organismo in caso di prolungata inattività o sedentarietà e anche per rimettersi in linea sopo gli stravizi delle feste. Ultimo, ma non meno importante, è fare il pieno di vitamina D. Fare attività all'aperto significa anche regalarsi un po' di buonumore e di svago, necessari anche per allontanare lo stress e favorire il riposo notturno: nelle ore di luce, sotto i raggi del sole, aumentano infatti i livelli di serotonina, l'ormone che regola il tono dell'umore, ma anche sonno, appetito e sessualità.

ATTIVITÀ FISICA SI', MA CON PRUDENZA prima di uscire a camminare in inverno, o a correre, è fondamentale osservare alcune regole basilari per proteggersi dalle temperature rigide, ed evitare così possibili rischi e infortuni. Per esempio, non consumare pasti troppo pesanti che minerebbero la digestione e al mattino fare colazione equilibrata e leggera. Praticare riscaldamento e stretching dinamico con una corsa leggera o una camminata veloce, muovendo anche le braccia per evitare crampi o stiramenti. Infine, bisogna ridurre la durata dell’attività se il tempo è instabile, per evitare di trovarsi in difficoltà lontani da casa, e mai dimenticarsi di mantenere una buona idratazione bevendo acqua anche se fa freddo.