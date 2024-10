Routine del mattino: le cose da fare e da evitare per un buon giorno

COME SVEGLIARSI: LE COSE DA FARE – Ecco dunque una serie di consigli sulle cose da fare di primo mattino:

- Alzarsi sempre alla stessa ora: se punteremo la sveglia sempre al medesimo orario, ci abitueremo in breve tempo a svegliarci spontaneamente in quel momento. Saremo anche portati ad andare a dormire a un orario altrettanto regolare.

- Se ci destiamo con il suono del cellulare, mettiamolo a caricare lontano da comodino: uno smartphone in carica, soprattutto se è 5G, genera un campo elettromagnetico del quale non sono ancora del tutto noti gli effetti sulla salute e che può disturbare il sonno. Meglio, quindi, tenerlo a una certa distanza da noi. Il fatto di averlo lontano, inoltre, ci costringe ad alzarci dal letto per spegnerlo, riducendo il rischio di riaddormentarci profondamente dopo la sveglia.

- Una sveglia gentile: scegliamo per ridestarci, un suono dolce e non troppo aggressivo: ad esempio le voci della natura o una canzone che ci piace. Svegliarsi di soprassalto, al trillo violento di un campanello, ci predispone al cattivo umore.

- Non saltiamo subito fuori dalle coperte: concediamoci, quando abbiamo aperto gli occhi, qualche minuto per stiracchiarci e sgranchire il corpo dopo l’immobilità notturna. Si tratta di un utilissimo stretching che ci introduce a qualche esercizio di risveglio muscolare.

- Un po’ di ginnastica: c’è chi suggerisce una decina di minuti di esercizi ad alta intensità, per svegliarsi del tutto e rimettersi “in pista” con energia. C’è però anche chi preferisce una ginnastica più dolce: in ogni caso una breve sessione di attività fisica, seguita da una doccia tiepida o fresca prima di colazione, è un’ottima abitudine per cominciare la giornata.

- Un minuto di meditazione: un breve spazio da dedicare al raccoglimento su di sé, concentrandosi sulla propria respirazione, è un altro toccasana del mattino. Bastano pochi minuti, al limite uno solo: in questa pausa di silenzio il cervello si desta completamente e, libero da ansia e incombenze impellenti, spesso trova soluzioni creative ai problemi che dovrà affrontare durante la giornata.

- Praticare la gratitudine: davanti a noi si estende un’altra giornata ricca di possibilità, ecco un primo motivo per essere grati. Dopo aver completato la meditazione, troviamone almeno altri due e lasciamo che ci illuminino durante il giorno.

- Beviamo un bicchiere di acqua: il fisico ha bisogno di reidratarsi dopo il riposo notturno. Che sia calda o fresca (mai ghiacciata), l’acqua è un ottimo alimento con cui aprire la prima colazione.

- Non trascuriamo la colazione: oltre a rifornirci di energia, è un momento di condivisione con il partner o la famiglia. Anche se ciascuno ha orari diversi, cerchiamo di incontraci intorno al tavolo, almeno per un caffè e latte, un saluto e un augurio di buongiorno.