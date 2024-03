Pelle luminosa e sana con la spazzolatura a secco: i vantaggi del dry brushing

Basta infatti una spazzola per fare qualche piccolo miracolo, perché la beauty routine con la “spazzolatura” del corpo a secco può essere veramente efficace.E' ideale da fare in primavera , la stagione perfetta per prendersi cura del proprio corpo, perché aiuta la pelle a rigenerarsi. Lasciato alle spalle l'inverno, infatti, deve prepararsi all’estate ripristinando una corretta idratazione e liberandosi delle cellule morte e magari anche della cellulite .



DRY BRUSHING: COS’È E PERCHÉ HA TANTO SUCCESSO la spazzolatura a secco è una cura di bellezza e benessere antichissima. Nota con il termine inglese dry brushing, permette di ottenere un'esfoliazione ottimale della pelle e al tempo stesso favorisce la circolazione, senza contare che contribuisce a contrastare il ristagno dei liquidi, favorendo quindi il drenaggio corporeo e combattendo contro l'odiosa cellulite. Tante virtù in pochi semplici gesti, da fare soprattutto adesso perché il cambio di stagione è il momento ideale per favorire un rinnovamento dell'epidermide di tutto il corpo. È una pratica antichissima, nota già ai tempi degli antichi egizi, che oggi è tornata alla ribalta anche tra le star di Hollywood perché ha dimostrato di essere efficace e benefica per il corpo, che spesso viene trascurato in favore del viso. Un errore, a maggior ragione adesso che complice l'arrivo della bella stagione, iniziamo a indossare abiti meno coprenti e a fare i conti con la prova costume.



L'IMPORTANZA DEL MASSAGGIO i benefici del massaggio sono infiniti. Tra i tanti, il fatto che si ottiene un miglior ritorno venoso, viene stimolato il sistema linfatico, migliorata la circolazione arteriosa e, attraverso il calore prodotto, si accelera il metabolismo e si stimola l'eliminazione delle scorie. Per esempio, se pensiamo ai nostri capelli, massaggiare il cuoio capelluto quando si lavano e spazzolare la testa quotidianamente per riattivare il microcircolo per il benessere alla chioma è fondamentale. Spazzolando la pelle otteniamo un'esfoliazione, grazie alla quale si eliminano le cellule morte e si favorisce di conseguenza la rigenerazione e il rinnovamento cellulare. Non è particolarmente piacevole, questo va detto, tuttavia ciò che non va sottovalutato è la qualità della spazzola, che preferibilmente deve avere setole naturali, e che deve sostituita dopo qualche mese, in base all'utilizzo, in quanto con l'uso si perde la corretta rigidità delle setole.

Leggi Anche Vademecum della sposa: la skincare perfetta per il giorno del SI

I BENEFICI DELLA SPAZZOLATURA A SECCO tra i più evidenti benefici, senz'altro quello di regalare una immediata luminosità a tutto il corpo, con una pelle decisamente più liscia e vellutata. L'esfoliazione della pelle grazie all'effetto delle setole sulla cute asciutta favorisce il turnover cellulare, aiutando a mantenere giovane la pelle. Inoltre, stimola la circolazione e la microcircolazione, quella dei piccoli vasi e dei capillari, contrastando il ristagno di liquidi favorendo il drenaggio. Non solo: rimuove le impurità e contrasta gli ispessimenti e, in particolare su caviglie e interno delle ginocchia, riduce ristagni e gonfiori. Ideale per prevenire peli sottopelle o incarniti, sarebbe opportuno come trattamento prima della ceretta. Infine, la spazzolatura è utile per far assorbile alla pelle assorbire i prodotti per l'idratazione.



QUANDO E COME SPAZZOLARE LA PELLE? Il dry brushing si può fare tutti i giorni per due o tre minuti, ma almeno un paio di volte a settimana per ottenere dei risultati soddisfacenti. Il momento migliore è dopo la doccia, quando la pelle è pulita dalle impurità più superficiali. Si inizia lentamente dalla pianta dei piedi muovendo la spazzola verso l'alto. Si spazzolano prima le gambe, poi le braccia e infine la pancia con movimenti delicati, sempre dal basso verso l'alto. La schiena è difficile da spazzolare da soli, si può chiedere aiuto in casa oppure scegliere spazzole con un manico lungo. Come detto, spazzolarsi a secco non è proprio piacevolissimo, quindi la delicatezza è indispensabile: passando le setole sulla pelle ci si potrebbe arrossare e avere prurito, un fastidio però solo temporaneo.