Pancia piatta? Obiettivo possibile: ecco come fare in vista delle Feste

Sentirsi appesantiti in questa stagione, tuttavia, è un mal comune perché di certo aperitivi, cene e ritrovi non sono esattamente l'ideale per mantenersi in linea, almeno se l'obiettivo è quello di arrivare in forma (quasi) splendida all'appuntamento più sentito dell'anno. Ecco allora come arginare l'eccesso di peso e di gonfiore in vista dei ritrovi di Natale e Capodanno .

Dieta, una parola che sembra un paradosso se pronunciata in prossimità delle Feste. Limitarsi nel mangiare esattamente quando la tavola è imbandita con ogni sorta di leccornia, una bontà senza fine unita all'ottima compagnia e alla convivialità tipica di questo periodo, è un'impresa quasi impossibile.

Del resto, non sono solo cene e pranzi di Natale, perché ad attenderci e a mettere ancora un po' di acquolina in bocca, come se già così non fosse ancora abbastanza, subito dopo c'è anche il cenone di fine anno, con le tante ghiottonerie a cui non riusciremo ovviamente a dir di no.

Se rinunciare a lasagne e panettone appare difficile, per non dire pressoché impossibile, oltre all'inevitabile aumento di peso e all’esplodere del girovita, a risentirne potrebbero essere anche l'epidermide, la capacità di digestione, oltre alla ben nota quanto fastidiosa sensazione di gonfiore e pesantezza. Tuttavia, una buona notizia c'è: eliminare la pancia e ritrovare un po' di leggerezza si può, basta seguire qualche piccola astuzia.



UN BUON INIZIO? COMINCIA DAL DETOX DEL MATTINO: fare un po' di chiarezza è sicuramente il primo punto su cui porre l'attenzione. Infatti, deve essere be compreso il fatto che per avere una pancia piatta e tonica la semplice riduzione delle calorie non è sufficiente. Oggi infatti si punta l'attenzione sull'indice glicemico degli alimenti, che tiene conto della velocità di assorbimento dei cibi e ne misura l'effetto sulla glicemia, valutando i livelli di glucosio nel sangue. Per arrivare in forma ai ritrovi natalizi un buon inizio di giornata è quello con una tazza di tè verde a colazione, perfetta per disintossicare oltre che per fare il pieno di antiossidanti. Se però rinunciare alla tazza di caffellatte mattutino è un sacrificio troppo grande, allora è meglio abbandonare il latte vaccino e puntare su bevande vegetali, per esempio quelle a base di soia o anche di avena, un cereale nutriente e facilmente digeribile capace di tenere lontano i gonfiori e i disturbi correlati al lattosio.

DOLCEZZA SI', MA CON MODERAZIONE: lo zucchero andrebbe tenuto il più possibile lontano dalle nostre abitudini alimentari e non solo per contenere l'aumento di peso. Un consumo esagerato di zucchero, infatti, aumenta il rischio di incorrere in diversi tipi di malattie, dalle carie dentali sin dall'età pediatrica, a sovrappeso, obesità, malattie metaboliche come il diabete mellito. Tra Natale e Capodanno sottrarsi alle golosità è difficile, quindi puntiamo a eliminare o a ridurre il consumo di zucchero e, se farne a meno è impossibile, meglio scegliere quello di canna integrale, oppure ricorrere al miele o al malto d'orzo.

IMPARA A DIRE NO: anche di fronte a una prelibatezza, occorre moderazione. A volte non è tanto il tipo di cibo, quanto la quantità a fare la differenza. Per evitare di appesantirci, occorre tenere duro: rinunciare al bis è una abitudine molto importante. Se ci siamo lasciati tentare dal primo, sarà opportuno astenersi dal consumo di pane e grissini, che di solito si sgranocchiano nell'attesa tra un piatto e l'altro. Mai dimenticare che alcol, farina raffinata, insaccati, legumi e formaggi possono contribuire al gonfiore: limitarli il più possibile, quindi, è senza dubbio una buona abitudine. Non dimentichiamo però di accompagnare il pasto con un buon calice di vino rosso, ricco di antiossidanti preziosi per la nostra pelle.

PRENDITI IL TUO TEMPO: allontanare il gonfiore non è impossibile, soprattutto adottando qualche accorgimento semplicissimo: per esempio, meglio dissetarsi con acqua senza bolle evitando l'acqua gassata, così come evitare le bibite e la frutta a fine pasto può essere d'aiuto. Inoltre, mangiare con calma gustando quanto abbiamo messo in bocca non solo aiuta a sentirsi più sazi e a dare la giusta importanza al cibo, ma anche a evitare di incamerare aria, come accade quando si mangia troppo in fretta, con le odiose conseguenze per la pancia che può gonfiarsi oltre il consentito.

DIMENTICA LO STRESS: ansia e stress, uniti alla tendenza a vivere sempre di fretta, non sono alleati di buona salute, nè della silhouette. Al contrario, questi comportamenti aumentano la stanchezza, l'insonnia e, manco a dirlo, i gonfiori all'addome. Durante le feste prendersi del tempo per assaporare un infuso digestivo è un'ottima idea: lasciarsi coccolare è un toccasana e abbandonare per qualche attimo i pensieri aiuta a ritrovare una piacevole sensazione di calma interiore.