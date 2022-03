Ora legale: nel weekend lancette avanti per giornate più lunghe

Lancette avanti di un’ora, dunque, tra le due e le tre del mattino. I dispositivi elettronici come smartphone, computer, smartwatch e tablet si aggiornano in modo automatico, mentre occorre ricordarsi di agire manualmente sugli altri orologi e, soprattutto, sulla sveglia. Il disagio di vedersi sottratta un’ora di sonno è compensato dal piacere di avere a disposizione di un’ora di luce in più al pomeriggio: oltre al risparmio sulla bolletta elettrica dell’intero Paese, il minor consumo di energia comporta anche un alleggerimento nelle emissioni di CO2, con benefici per la salute del Pianeta. L’ora legale resterà in vigore fino a domenica 30 ottobre, quando riporteremo indietro le lancette e ci riallineeremo all’ora solare.

ABOLIRLA O CONSERVARLA: UN TEMA APERTO –

la questione resta irrisolta,

Stati dell’Europa settentrionale,

Stati meridionali,

Da tempo in Europa si parla dell’opportunità di abolire il cambio dell’ora, ma al momentoanche a causa della gravità dei problemi sul tappeto con quali il mondo politico si è dovuto concentrare in questi ultimi due anni. Il dibattito è ben noto: alcunicon Polonia e Finlandia in prima fila, sono favorevoli all’abolizione del cambio orario, mentre glitra cui l’Italia, vogliono conservarlo. In effetti, i Paesi situati a latitudini più settentrionali godono già di giornate estive lunghissime, mentre nei Paesi meridionali posticipare il tramonto di un’ora porta a risparmi energetici importanti L’Europa ha invitato gli Stati a pronunciarsi sul tema, scegliendo se conservare sempre l’ora solare, oppure quella legale o ancora mantenere il regime attuale, con lo spostamento in avanti delle lancette l’ultima domenica di marzo e il riallineamento al indietro l’ultima domenica di ottobre. Fatta salva la sovranità dei singoli Stati, l’UE ha comunque raccomandato di armonizzare il più possibile le scelte per evitare un’Europa con orari a macchia di leopardo. L’Italia, con il governo Conte-bis, nel novembre del 2019 ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere la situazione attuale: dato che al documento non sono state apportate modifiche, il cambio di orario due volte all’anno resta invariato.

I RISPARMI –

Terna

Nel periodo primavera-estate, i mesi che segnano il maggior risparmio energetico sono aprile e ottobre. Spostando in avanti le lancette di un'ora, infatti, si ritarda l'uso della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento. Nei mesi estivi l'effetto “ritardo” nell'accensione delle lampadine si colloca nelle ore serali, quando le attività lavorative sono per lo più terminate e fa registrare valori meno evidenti in termini di risparmio elettrico. Nei 7 mesi in cui sarà in vigore l'ora legale, secondo le stime di- la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale - l'Italia risparmierà oltre 190 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 420 milioni di kilowattora che consentirà, inoltre, di apportare un importante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Dal 2004 al 2021, il minor consumo di energia elettrica per l'Italia dovuto all'ora legale è stato complessivamente di circa 10,5 miliardi di kWh e ha comportato, in termini economici, un risparmio per i cittadini di oltre 1,8 miliardi di euro.

PER COMBATTERE I DISAGI DA “JET LAG”

sveglia anticipata

sonnolenza

difficoltà di concentrazione

irritabilità

non si tratta di stati patologici

luce del sole

attività fisica:

ritmi circadiani,

sostanze eccitanti,

– Lo spostamento in avanti delle lancette dell’orologio di solito comporta disagi minimi, grazie anche alla giornata domenicale in cui abituarsi al nuovo orario. I disturbi sono comunque reali e molto comuni, tanto da costituire una delle ragioni per cui alcuni Stati si sono pronunciati a favore dell’abolizione dell’ora legale. Laci ruba un’ora di sonno e per lo più occorre qualche giorno di adattamento; subito dopo il cambio orario può capitare perciò di sentire più tardi il desiderio di dormire e di avere appetito in momenti diversi da quelli scanditi dell’orologio. Sono comuni anche malesseri comee maggiore: in ogni casoe non serve assumere alcun farmaco. Per ovviare a questi disturbi, l’ideale è sfruttare il più possibile il fine settimana, anticipando di mezz’ora gli orari, sveglia compresa, già dal sabato, in modo da avvicinarsi gradualmente al nuovo “fuso orario” della domenica. È utile anche stare il più possibile all’aria aperta, esponendosi allae facendo magari un po’ dila luce diurna, infatti, contribuisce a regolarizzare iil nostro orologio interiore dal quale dipende il benessere dell’organismo, mentre il movimento stabilizza l’umore e regala quella sana stanchezza che ci aiuterà a prendere sonno la sera. Sono da evitare invece lecome caffè e alcol; mettiamo invece in conto un po’ di svogliatezza diurna, conseguenza di un riposo non ottimale, alleggerendo magari la nostra agenda lavorativa.

ATTENZIONE AL LUNEDÌ –

aumento del numero di incidenti stradali,

Il lunedì successivo all’inizio del periodo di ora estiva le statistiche registrano unspesso dovuti alla fretta di chi ha dimenticato di adeguarsi al cambio orario e si ritrova quindi in ritardo. Anche se siamo stati ligi con le lancette, ci svegliamo malvolentieri, ci attardiamo nei preparativi e poi ci precipitiamo al lavoro, assonnati e distratti. Attenzione, dunque, a non cedere alla fretta e a rispettare rigorosamente il codice della strada.