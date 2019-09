Meditazione, dagli Stati Uniti all'Italia è boom di appassionati

Difendersi dallo stress e migliorare la qualità della propria vita sta diventando una necessità di sopravvivenza e tra le strategie più efficaci si sta facendo largo sempre più la meditazione diventando un vero e proprio boom.



Infiniti benefici: tra i vantaggi principali i questa pratica evidenziati da una indagine pubblicata sul Time, ci sono l’alleviamento dei sintomi di ansia e depressione e la riduzione dei livelli di cortisolo nel sangue, conosciuto anche come ormone dello stress. Inoltre meditare migliora l’attività della corteccia cerebrale aumentando la soglia della concentrazione e un quarto d'ora di meditazione al giorno ci fa essere più felici, almeno secondo quanto riportato da Forbes.



Lavoro al top: relativamente alla produttività lavorativa, la meditazione sembra avere importanti positivi risvolti: studi condotti dall'American Psychological Association hanno dimostrato come la meditazione permetta di gestire al meglio emozioni negative come frustrazione e rabbia, oltre a stimolare la creatività nella risoluzione dei problemi. Non è dunque un caso che tra le più importanti aziende multinazionali, come Nike, Apple, Disney e Google, la meditazione sia stata inserita nel programma di benessere generale dei collaboratori.



Non solo Celebrities: a contribuire alla popolarità del fenomeno ci sono anche personaggi molto famosi, che hanno deciso di abbracciare quest’antica pratica orientale per ritrovare la serenità: da David Lynch, che ha affermato di meditare almeno due volte al giorno, a Oprah Winfrey, che ne ha fatto un vero e proprio stile di vita, da Michael Jordan a Clint Eastwood, fino ad arrivare a Will Smith, che ha costruito uno spazio appositamente dedicato alla meditazione tra le mura domestiche, e alla campionessa di tennis Bianca Andreescu, reduce dal successo contro Serena Williams. Non solo celebrities tuttavia: secondo un’indagine americana pubblicata dalla CNBC, questa disciplina negli States viene praticata da oltre il 14% della popolazione, quasi 20 milioni di persone.



E in Italia? anche nel nostro Paese si moltiplicano i corsi e i gruppi di meditazione. “I vantaggi della meditazione per il benessere psicofisico sono riconosciuti dal mondo scientifico, sempre più persone ne sono coscienti e scelgono quindi di affidarsi a questa preziosa e antica pratica; si tratta però di un procedimento estremamente raffinato da apprendere, che va realizzato attraverso tappe precise" spiega Andrea Di Terlizzi, fondatore della casa editrice Inner Innovation Project e coautore del libro “La Meditazione”. La meditazione può cambiare la vita di una persona e proprio per questo occorre avvicinarsi a questa disciplina con la massima serietà, perché la cura del corpo e della mente sono strettamente correlati: la meditazione influisce sugli aspetti più profondi di ognuno di noi, portando alla luce potenziali insospettabili.



Ecco allora in sintesi il decalogo dei benefici della meditazione secondo gli esperti:



Allevia i livelli di stress: meditare permette di ridurre l’infiammazione cellulare causata dallo stress, abbassando notevolmente i livelli di cortisolo.

Migliora la salute emotiva: la pratica della meditazione aiuta a migliorare l’autostima e il senso di ottimismo, riducendo i livelli di ansia e negatività.

Incrementa la capacità di attenzione: grazie alla meditazione è possibile restare focalizzati più a lungo sui propri obiettivi, evitando possibili distrazioni.

Riduce i livelli di pressione arteriosa: permette di mantenere il cuore in salute e di essere meno a rischio di infarti e altre patologie.

Garantisce una maggiore produttività lavorativa: chi pratica la meditazione tende ad avere migliori performance qualitative, oltre a essere più efficiente e creativo.

Può essere praticata in qualsiasi luogo: esistono diverse tecniche di meditazione, praticabili ovunque, da soli o in gruppo.

Riduce la perdita di memoria: aiuta a ostacolare il decadimento cerebrale e a mantenere la mente giovane.

Aiuta a perdere peso: se abbinata ad una corretta alimentazione e a uno stile di vita equilibrato, la meditazione permette di raggiungere una perfetta forma fisica.

Aumenta la consapevolezza di se stessi: la meditazione aiuta a sviluppare al massimo le proprie potenzialità e a relazionarsi al meglio con gli altri.

Allontana i sintomi negativi legati a ritmi frenetici: evidenze scientifiche hanno dimostrato come la meditazione possa risultare fondamentale nell’alleviare queste condizioni.