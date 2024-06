Lavanda: proprietà e usi del fiore viola che rilassa

COME COLTIVARE LA PIANTA DI LAVANDA – La lavanda non è difficile da coltivare, sia in giardino che in vaso. Ama avere un certo spazio intorno a sé, per cui in giardino occorre distanziare un po’ le pianticelle, mentre per la coltivazione in vaso occorre sceglierne uno di dimensioni medio grandi, con fori di drenaggio sul fondo, e prevedere un rinvaso. La lavanda ama il sole e il caldo, per cui dobbiamo riservarle un angolo ben soleggiato e con molta luce: è bene annaffiarla con cautela, evitando al massimo i ristagni di acqua che potrebbero far marcire la pianta. Al termine della fioritura deve essere potata fino a circa un terzo della lunghezza, eliminando tutte le parti secche. Nei mesi invernali le innaffiature devono essere ridotte, limitandosi a non far seccare il terreno. La lavanda resiste allo smog e all’aria salmastra, quindi può essere coltivata sia in città che in zone marine.