E' Grillz mania: i gioielli per i denti che fanno impazzire il mondo

I Grillz si stanno affermando come un vero e proprio smile trend , anche se non tutti sono consapevoli degli inconvenienti che possono causare al sorriso.

Nel mondo scoppia la Grillz mania : I Grillz impreziosiscono il sorriso di alcuni Vip , da Myley Cyrus a Rihanna, a Damiano dei Maneskin. Il loro nome, in inglese, significa alla lettera “griglie”, ma si tratta di veri e propri gioielli applicati ai denti per un sorriso ancora più brillante e prezioso: Possono essere gemme, anche molto preziose, applicate su uno o più denti, oppure di corone e cornici di metalli preziosi che incorniciano il dente.

CHE COSA SONO I GRILLZ I Grillz, o grills sono veri e propri gioielli dentali che si vanno sempre più affermando tra chi vuole sfoggiare un sorriso “speciale” o semplicemente si propone di stupire. Un trend che piace non solo ai rapper – da Kanye West con i preziosi Grillz di Balenciaga, a Lil Yachty, a Quavo, e a Chris Brown, fino a Lil Wayne – ma anche ai “comuni mortali” che vogliono risplendere a tutti i costi anche nella normalità della routine quotidiana. I Grillz possono essere di diverso tipo, a seconda del materiale di cui sono fatti, del numero di denti che coprono e della loro forma: possono essere permanenti o rimuovibili ed essere realizzati in metallo prezioso come oro e argento, e contenere pietre preziose, compresi i diamanti. Il loro scopo è puramente decorativo: dato che si tratta di dispositivi aggiuntivi che possono interferire con il corretto funzionamento della bocca, occorre che vengano inseriti da un dentista esperto, in grado di svolgere un lavoro a opera d’arte, e che ci insegni a curarli in modo appropriato per evitare danni alla bocca e alla dentatura.



GIOIELLI DENTALI: COME SI APPLICANO Spiega Clotilde Austoni, Odontoiatra specialista in Chirurgia Odontostomatologica & Smile Influencer: “Qualora si desideri un gioiello dentale non è consigliabile acquistarlo su Internet, ma è bene che sia realizzato su misura per il singolo sorriso, diversamente potrebbe danneggiarlo anche in modo importante. Per realizzare Grillz fissi è necessario limare lo smalto dentale cosi da creare lo spazio necessario al loro inserimento, mentre per realizzare quelli rimovibili è sufficiente prendere le impronte delle arcate dentarie”.

Leggi Anche Sorriso sano: i falsi miti da sfatare a proposito di denti

I POSSIBILI RISCHI PER LA SALUTE DEL SORRISO In ogni caso, l’applicazione dei gioielli dentali comporta una serie di possibili rischi. Austoni spiega che lo sfregamento dei Grillz sulle mucose orali può irritarle, creando afte e ulcere, soprattutto se il gioiello viene indossato per lunghi periodi. Se i Grillz vengono inseriti senza le dovute accortezze o se non sono realizzati su misura, i denti possono scheggiarsi a causa della frizione che si crea durante l’inserimento. I denti antagonisti, inoltre, possono usurarsi a seguito di un contatto prolungato con il gioiello. È facile, poi, che in occasione dei pasti cibo e batteri possono rimanere intrappolati tra i denti e i Grillz, favorendo la proliferazione di batteri e la produzione di acidi responsabili della carie. L’accumulo di batteri può causare anche alitosi.

COSE DA FARE PRIMA DI FARSI INSERIRE UN GRILLZ L’applicazione di un gioiello dentale deve dunque avvenire per mano di un professionista il quale innanzi tutto provvederà a far realizzare un gioiello su misura e garantirà l’ottima qualità dei materiali in cui è realizzato il gioiello. Il dentista verificherà anche la buona salute del dente o dei denti su cui i Grillz saranno applicati, e provvederà a rimuovere perfettamente il tartaro eventualmente presente: ad applicazione avvenuta ci insegnerà anche come prenderci cura al meglio dei nostri Grillz e della salute della bocca.

Leggi Anche Sorriso: un solo cenno per trasmettere mille messaggi

LE PRECAUZIONI DA ADOTTARE QUANDO SI SFOGGIANO I GRILLZ Clotilde Austoni, infine, spiega quali sono le regole di da rispettare quando si indossa un gioiello dentale: in primo luogo occorre sottoporsi a regolari controlli odontoiatrici per verificare la salute orale e la perfetta tenuta del gioiello. A casa, dobbiamo curare al massimo l’igiene orale, detergendo i Grillz quotidianamente, per evitare l’accumulo di batteri e/o residui di cibo. Meglio rimuoverli prima di mangiare o bere bevande zuccherate e lavare bene i denti prima di rimetterli. È bene anche evitare l’uso troppo prolungato per evitare l’usura dei denti.