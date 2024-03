Prova costume? Non solo dieta: si può dimagrire anche stando in ufficio

Dopo i mesi trascorsi in casa e lasciate alle spalle tutte le Feste (o quasi), rimettersi in linea è necessario. Tuttavia, non sempre il tempo libero da dedicare ad attività all'aperto o alla palestra è sufficiente: le giornate sono pienissime e le agende serrate. Ecco allora che con qaulche piccola astuzia è possibile recuperare la forma perduta e iniziare la remise en forme di primavera .

Quando si lavora in ufficio, purtroppo il tempo trascorso seduti alla scrivania e di fronte a un computer è tantissimo. Non solo non va bene per la postura, ma anche la linea viene giocoforza messa a dura prova. D'altra parte, non sempre è possibile regalarsi una passeggiatina in pausa pranzo per prendere una boccata d'aria, purtroppo, e d'altra parte di sicuro non basta per sgranchirsi le gambe e recuperare il girovita.

Tenersi a dieta, evitando di accumulare qualche etto di troppo, o addirittura riuscire a perdere qualche chilo, non è un'impresa impossibile: basta cercare di mantenere uno stile di vita sano in grado di garantire benessere, vitalità e umore al top.

Ecco quindi un piccolo vademecum per portarsi avanti e arrivare a esibire una linea invidiabile sotto l'ombrellone.



INIZIARE COL PIEDE GIUSTO - la colazione è il pasto che proprio mai andrebbe trascurato. Non solo consente di avere un booster di energia, ma anche di miglior efficacia. Gli studi dimostrano, infatti, che le calorie ingerite al mattino sono più facili da metabolizzare rispetto a quelle introdotte a pranzo e a cena e inoltre consentono di avere migliori parametri cardio-metabolici, quali il mantenimento di un corretto peso corporeo.

CONCEDERSI UNA PAUSA quando si sta seduti a lungo, bisognerebbe interrompere l'attività ogni due ore facendo almeno 15 minuti di pausa. Un break è importante per la salute della vista, ma anche per interrompere la posizione seduta e favorire la circolazione sanguigna. Il ristagno dei liquidi può favorire la cellulite e inoltre creare danni all'apparato muscolo scheletrico. Quando ci si concede una pausa, l'ideale è fare qualche esercizio di stretching e poi mangiucchiare qualcosa. Prendersi qualche minuto di relax è necessario, attenzione però al caffè, che può dare fastidio allo stomaco amplificando il senso di fame la fame. Nella borsa ricordiamo di portare sempre un frutto, uno yogurt, oppure una manciata di frutta secca o qualche cracker, purché non eccessivamente salato.

FARE ATTENZIONE AL PRANZO quando si lavora fuori casa, il tempo da dedicare al pasto è sempre molto poco. Un'ottima ragione per cui si mangia in velocità, sgranocchiando qualcosa al bar, un panino o poco più, o addirittura si consuma un snack alle macchinette: soluzioni perfette per stare nei tempi, ma che certamente non gratificano il palato e non riescono nemmeno a saziare. Per evitare di mangiare cibi poco amici della dieta, come patatine, merendine confezionate o la solita focaccia o pizzetta, meglio organizzarsi: a cena si può cucinare una porzione in più da mettere in una lunch box, oppure creiamo una bowl in cui si aggiungono allo yogurt bianco dei cereali integrali con frutta fresca a pezzetti: tanto gusto e leggerezza, perfetti per tenere a bada il buco nello stomaco, fare scorta di nutrienti e sentirsi leggeri.

NON TRASCURARE L'IDRATAZIONE una corretta idratazione è fondamentale per il buon funzionamento dell'organismo, necessaria per eliminare le scorie e favorire la diuresi. Ecco perché l'acqua non deve mai mancare sulla scrivania: anche se non si ha sete, vedendola ci si ricorderà di bere. L'acqua è una formidabile alleata contro la cellulite, è fondamentale per disintossicarsi, combattere il mal di testa, che spesso affligge chi lavora in ambienti chiusi, e a mantenere l'epidermide idrata e luminosa. Non va trascurato il fatto che bere una tisana o dell'acqua aromatizzata assopisce il senso di fame, vantaggio non trascurabile quando si è a dieta.

PROVARE A STACCARE LA SPINA lo stress è acerrimo nemico della salute e della linea. Infatti, il cortisolo non solo genera la fame nervosa, ma altera l'equilibrio biochimico del nostro organismo, impedendoci di perdere peso. Sì dunque a una sosta, anche brevissima: aiuta a smaltire la fatica e la tensione, a sentirsi più calmi, riduce la fame nervosa e aumenta la creatività e inoltre consente un po' di socialità, alzando il tono dell'umore.

RINFRESCARE LA BOCCA ED ESEGUIRE UNA CORRETTA IGIENE ORALE può sembrare ovvio, ma una buona pratica igienica dopo ogni pranzo può aiutare nella remise en forme. In vista della prova costume, anche dentifricio e spazzolino sono alleati da tenere sempre nel cassetto della scrivania. Lavarsi i denti dopo i pasti non solo è indispensabile per una corretta igiene orale, ma aiuta a resistere alla tentazione di consumare altro cibo, fosse anche un cioccolatino. Un semplice gesto di grande valore per la salute e la bellezza.