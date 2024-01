In forma con il cardiofitness: non c'è solo la corsa

Ma, in termini pratici, quali sono le discipline cardio più efficaci? La prima a venire in mente è la corsa, ma per fortuna non è la sola, dato che, tra l’altro non è adatta a tutti e, soprattutto nella stagione invernale, molti non la trovano divertente. Tra i cardiofitness più efficaci per smaltire pranzi e cenoni ci sono la camminata veloce, il tapis-roulant, l’indoor cycling, il vogatore, il nuoto, il ballo e molto altro. Vediamo allora quali sono le caratteristiche dell’allenamento cardio e qual è il più adatto a noi.

CHE COS’È IL CARDIOFITNESS Il cardiofitness, o allenamento cardio-vascolare, è qualsiasi forma di esercizio che aumenti la frequenza cardiaca e respiratoria, mantenendola elevata per un certo intervallo di tempo e sottoponendo l’apparato cardiaco e respiratorio a uno stimolo allenante. Queste attività, per produrre l'energia di cui l'organismo ha bisogno durante lo sforzo, utilizzano il meccanismo aerobico. Possono quindi essere quindi attività di intensità elevata, eseguite per un intervallo di tempo limitato o a intervalli (Hiit), oppure esercizi di resistenza, a intensità moderata, ma protratti nel tempo. Il cardiofitness ha molteplici effetti positivi su una serie di parametri legati allo stato di salute, ma prima di iniziare un’attività cardio è importante sottoporsi a una visita cardiologica con elettrocardiogramma per verificare di essere in buona salute.

BENEFICI DEL CARDIOFITNESS I vantaggi dei fitness cardio sono numerosi: il primo e più importante è il miglioramento della salute respiratoria e dell'apparato cardiovascolare. Il cuore, anche se di solito non ci pensiamo, è un muscolo e, come tutti gli altri, ha bisogno di tenersi in allenamento per restare in forma. L'allenamento cardiovascolare porta il muscolo cardiaco a contarsi e rilassarsi più velocemente del solito, migliorando così la sua capacità di sopportare il lavoro della sua attività quotidiana, ad esempio per la circolazione del sangue, garantendo un rallentamento del battito a riposo. Il cardiofitness è inoltre l'attività fisica più efficace per bruciare le calorie in eccesso: associata a un'alimentazione controllata è un'ottima alleata per chi vuole perdere peso e rimettersi in forma. Attenzione però: l'attività fisica da sola non basta a farci perdere peso, ma deve essere sempre associata a un regime ipocalorico studiato su misura per noi. L'allenamento cardio deve inoltre essere affiancato a un allenamento muscolare che lavori sul potenziamento dei muscoli. Il cardiofitness, inoltre, specie se eseguito all’aperto, stimola la produzione di endorfine e quindi abbassa i livelli di stress, ha un effetto positivo sull'umore e sul benessere psicologico. Praticato in modo regolare può anche rallentare gli effetti dell’invecchiamento cellulare.

QUALI SONO GLI ESERCIZI DI CARDIOFITNESS PIÙ EFFICACI Non esiste un allenamento migliore degli altri in termini assoluti, ma è possibile individuare quello più adatto a noi. A guidarci nella scelta, dopo la condizione generale della nostra salute, deve essere il piacere: indirizzarci verso la disciplina che ci diverte di più ci renderà più assidui nella pratica e più costanti nel tempo, fino a diventare parte del nostro stile di vita. Oltre alla corsa, che nella stagione invernale può non essere accattivante al punto da farci vincere la pigrizia, possono essere altrettanto efficaci alcune forme di allenamento indoor da svolgere in palestra utilizzando alcuni attrezzi sportivi, come il tapis-roulant, da utilizzare per correre o per camminare in piano o in salita (intensificando così l’impegno), ma anche l’ellittica, la cyclette e lo spinning. Queste due attività, tra l’altro, sono indicate praticamente per tutti perché riducono il carico sulle articolazioni, in particolare sulle ginocchia, e diminuiscono il pericolo di infortuni. Ma non finisce qui: chi si annoia può optare per le attività a suon di musica, come la classica aerobica, la zumba e lo step, oppure per discipline come il kickboxing, o ancora per il vogatore, che allena i muscoli di tutto il corpo e che si basa su un attrezzo poco ingombrante che può essere utilizzato anche per l'home fitness. Il vogatore, chiamato anche rowing machine, simula i movimenti del canottaggio e coinvolge tutti i principali gruppi muscolari, compresi quelli della parte superiore del corpo, mentre cuore e polmoni lavorano per fornire ossigeno a tutti i muscoli coinvolti.

OLTRE ALLA PALESTRA Ci sono molti modi di allenarsi che non implicano necessariamente l’iscrizione in palestra. Ad esempio, il trekking o la camminata con le ciaspole sono perfetti per la stagione invernale e particolarmente indicati per chi ama stare a contatto con la natura. Il nuoto, soprattutto se praticato con una certa intensità, è un’ottima attività cardio che coinvolge tutta la muscolatura del corpo (gambe, braccia, dorsali) e impone un ritmo controllato alla respirazione. Se preferiamo restare all’asciutto, possiamo saltare alla corda, salire e scendere le scale, andare in bicicletta su strada.