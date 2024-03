Benessere: meglio sauna, bagno turco o idromassaggio?

Un momento di benessere da regalarsi quando abbiamo bisogno di relax o ci serve un aiuto in più, magari per completare una sessione di allenamento in palestra o per un pomeriggio alle terme in compagnia delle amiche: sauna , bagno turco e idromassaggio sfruttano in modo e in misura differente i benefici che vengono dal calore e dall’ acqua .

LA SAUNA CHE COS’È E A CHI È ADATTA La sauna è un trattamento ad alta temperatura che si effettua in un ambiente chiuso, per lo più una cabina foderata di legno e con bassissima umidità, compresa di solito tra il 10 e il 20%. Il calore è molto intenso, tra i 50 e il 90 gradi, e cresce man mano che si accomoda nelle parti più alte della cabina: è irradiato di solito da pietre laviche riscaldate da una stufa elettrica e provoca nel giro di pochi minuti un'abbondante sudorazione, grazie alla quale l'organismo elimina con maggiore facilità scorie e tossine. Il sistema immunitario ne trae beneficio, ma queste temperature così elevate giovano anche alla pelle: i pori si dilatano e le cellule morte, la polvere e altre impurità vengono eliminate più facilmente. La sauna è molto indicata anche al termine di allenamento sportivo perché il calore distende la muscolatura contratta dallo sforzo del workout e favorisce la guarigione dalle microlesioni che possono aver subito le fibre muscolari. L'effetto di vasodilatazione dei vasi sanguigni favorisce inoltre il miglioramento della circolazione e abbassa la pressione arteriosa. Per questo motivo deve fare molta attenzione chi ha la pressione bassa, ma anche chi è fortemente iperteso: in questo casi è opportuno sentire il parere del medico.

BAGNO TURCO A differenza della sauna, il bagno turco prevede lo stazionamento all’interno di un ambiente umido e saturo di vapore, tanto che l’aria ha la consistenza della nebbia: spesso vengono sprigionati aromi balsamici che rendono la permanenza ancora più gradevole. La temperatura di solito è intorno ai 45 gradi, mentre l’umidità supera il 90%. L’ambiente è quello classico dell’hammam, con un ambiente rivestito di marmo o piastrelle, con sedute sulle quali accomodarsi e rilassarsi. Anche in questo caso, si sfruttano i benefici del calore, ai quali si assommano quelli dell’umidità, la quale dilata i pori della pelle, liberandola dalle impurità e migliorando l’ossigenazione delle cellule, ha un effetto benefico sulle vie respiratorie, favorisce il relax e la distensione.



L’IDROMASSAGGIO Una vasca piena di bolle, con getti di acqua che massaggiano tutto il corpo è il massimo del benessere. L’acqua in movimento massaggia i muscoli sciogliendo le contratture, migliora il microcircolo e favorisce riposo e distensione. L’idromassaggio può essere molto utile nel caso di gambe affaticate, ritenzione idrica, irrigidimenti in varie parti del corpo. Per essere efficace, l’acqua dovrebbe essere intorno ai 26 gradi e qualcuno potrebbe trovarla un po’ fredda, specie dopo alcuni minuti di immersione: in questo caso quattro o cinque minuti di trattamento possono essere sufficienti. Se è più calda occorre prestare un po’ di attenzione: la tentazione di restare a crogiolarsi a mollo è quasi irresistibile, ma bisognerebbe non restare nella vasca oltre i 15 minuti.

SAUNA E BAGNO TURCO FANNO DIMAGRIRE? La risposta di per sé è no. Anche se l’esposizione al calore provoca una sudorazione intensa, ricordiamo che questa non serve a sciogliere il grasso, ma solo a eliminare i liquidi. Al termine del trattamento, poi, occorre bere con abbondanza per reintegrare i sali persi e quindi il peso continua a essere grosso modo quello di prima. È vero però che le alte temperature, soprattutto quelle della sauna, comportano un innalzamento della velocità del battito cardiaco e un conseguente innalzamento del tono metabolico. Quindi, in un certo senso, la sauna può contribuire a bruciare più calorie. Si stima che 15 minuti di sauna facciano consumare circa 55 calorie, la metà di una passeggiata a passo svelto di uguale durata: quindi ricordiamo che restare a lungo in sauna, sperando di perdere peso più in fretta, non è efficace sulla bilancia e può essere molto pericoloso per la salute.



CHI NON DEVE FARE SAUNA E BAGNO TURCO L’esposizione al calore, soprattutto a quello più intenso, di sauna e bagno turco, può avere alcune controindicazioni. Ad esempio, le donne in gravidanza dovrebbero evitare questi trattamenti wellness, mentre un idromassaggio delicato in acqua fresca può essere benefico, soprattutto per migliorare la circolazione e favorire il relax. Niente sauna e bagno turco neppure per chi è affetto da malattie renali e cardiovascolari, o per chi ha la pressione arteriosa bassa (il calore può farla scendere ulteriormente fino a causare collassi e svenimenti) o troppo alta: in ogni caso è necessario consultare il medico. L’idromassaggio può risultare meno piacevole durante il ciclo mestruale in caso di flusso abbondante; se soffriamo di fragilità capillare scegliamo un punto della vasca in cui massaggio dei getti d’acqua è meno intenso.