Benessere: cinque consigli pratici per riprendere alla grande

Le vacanze , si sa, non sono fatte per costringerci a obblighi e restrizioni , ma al contrario invitano alla libertà e a mettere da parte regole e vincoli . Non stupisce quindi se al ritorno alla vita normale qualche stravizio abbia lasciato quell’ etto di troppo e un senso di affaticamento e scarsa concentrazione. E’ il momento giusto per riprendere in mano la situazione e affrontare la nuova stagione con la giusta carica ed energia .

Dormici su: un buon sonno ristoratore è fondamentale per rigenerare fisico e mente. È nella fase del sonno, infatti, che il cervello seleziona le informazioni, memorizzando quelle importanti e scartando quelle superflue. Ecco perché occorre affrontare l’autunno con la giusta quantità di ore dormite: saremo concentrati e pronti a nuove sfide. La carenza di sonno induce a deficit di memoria, disturbi della vista e dell'umore, reazioni rallentate, stanchezza; una sana dormita diminuisce invece il rischio di ipertensione e rafforza il sistema immunitario. Per un sonno ristoratore occorre dormire dalle 7 alle 9 ore per notte, mentre per gli over 65 la durata raccomandata scende a 7-8 ore.

Benessere a tavola: con il rientro dalle vacanze si torna alle abitudini messe da parte per un po’. Può essere capitato che anche a tavola il relax abbia preso il sopravvento, ma è fondamentale ripartire con una corretta alimentazione, senza tuttavia darsi restrizioni eccessive di carboidrati e grassi pensando di compensare i giorni trascorsi in spiaggia. Bisogna invece assumere le corrette quantità di macronutrienti semplicemente riducendo le dosi di pane e pasta e aumentando quelle di verdura e frutta. Attenzione ai dolci e agli alcolici: se un bicchiere di buon vino può essere salutare, eccedere è pericoloso per la salute e sicuramente è sconsigliato per la dieta.



Attenzione alla bilancia: fare attenzione al peso è importante. Quantità eccessive di grasso aumentano il rischio di incorrere in alcune patologie, quali cardiopatia coronarica, diabete e ipertensione, ma anche malattie oncologiche. Secondo gli studiosi, circa un terzo di tutte le patologie oncologiche potrebbe essere evitato seguendo una alimentazione ed uno stile di vita più salutari. Pesiamoci con regolarità almeno una volta al mese e, se la bilancia denuncia un aumento eccessivo, cerchiamo di rientrare nei limiti. Occhio al al peso anche per i più piccoli, perché un bambino obeso ha purtroppo molte probabilità di mantenere la sua obesità anche da adulto.



Attività fisica: mantenersi in esercizio serve anche a mantenere un peso corretto, fondamentale in termini di prevenzione di disturbi e patologie. Uno stile di vita attivo rende facile mantenere l'equilibrio fra energia spesa ed energia introdotta con l'alimentazione. Una passeggiata all’aria aperta a ritmo sostenuto, oltre che per il peso, è un ottimo ausilio anche per tenere alto l’umore e farci sentire più felici e sereni, milgiorando anche la concentrazione.

Non solo palestra: dopo la pausa estiva meglio inserire la voce allenamento nella lista dei buoni propositi, impegnandoci ad adottare uno stile di vita fisicamente attivo. Oltre all’allenamento in palestra, possiamo optare per il nuoto, per lo yoga o il pilates o ancora per camminate in stile nordic walking. Ricordiamoci che secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli adulti dovrebbero dedicare almeno un paio d’ore alla settimana all’attività fisica di moderata intensità o almeno un’ora alla settimana ad attività di elevata intensità. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.