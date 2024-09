Bellezza fai da te: prova le maschere viso allo yogurt

il kiwi è un frutto prezioso dalle mille proprietà, ed è anche un alleato per l'epidermide perché contiene molte sostanze nutritive che donano lucentezza. Ricco di vitamine C ed E, questo frutto migliora l’incarnato grazie al contenuto degli antiossidanti, in particolare la vitamina C, schiarenti naturali contro le macchie cutanee. Il kiwi ha anche proprietà antinfiammatorie naturali che aiutano a combattere l’acne e le macchie e i suoi semi possono essere utilizzati per una leggera azione esfoliante. Per una maschera naturale con questo frutto basta mettere la polpa in una ciotola e schiacciarla con una forchetta. A questo punto, va unito lo yogurt bianco mescolando fino a formare un composto omogeneo. Dopo aver lavato accuratamente il viso, si stende la maschera in modo uniforme, lasciandola in posa per una mezz'oretta, da risciacquare delicatamente con una spugnetta imbevuta di acqua tiepida. Per una pelle pulita e luminosa il trattamento andrebbe fatto almeno una volta a settimana.