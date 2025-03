Bella stagione: quante ne sai sulla primavera?

LE DEE DELLA PRIMAVERA - Già gli antichi erano consapevoli dell’importanza di questo periodo cruciale, in cui la natura si risveglia, e a esso collegavano una fitta serie di miti e divinità. Per i Latini, la dea ufficiale della primavera era Flora: il poeta Ovidio racconta che Flora era una ninfa, in origine chiamata Clori e poi rinominata con il nuovo appellativo. Mentre passeggiava per i campi un giorno fu vista da Zefiro, il vento del nord-ovest tipico della bella stagione, il quale se ne innamorò perdutamente, la rapì e si unì a lei in matrimonio, concedendole di regnare sui fiori dei giardini e dei campi. Una delle opere d'arte più famose in cui compaiono Flora e Zefiro è la "Primavera" del Botticelli, dipinta tra il 1481 e il 1482 e oggi conservata alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Un’altra fanciulla collegata alla primavera è Persefone (Prosepina per i Romani), figlia di Zeus e di Demetra, la dea dei raccolti. In questo caso fu Ade, il dio dei morti, a mettere gli occhi su di lei e a cercare di portarsela via. Il rapimento sarebbe riuscito se Demetra non avesse ottenuto l’intervento di Zeus in persona, il quale impose ad Ade di restituire la fanciulla alla madre e al regno dei viventi per sei mesi all’anno. Quando Persefone torna sulla terra, sboccia la bella stagione e tutto fiorisce, ma quando è costretta a far ritorno dal suo tenebroso sposo, nel mondo dell’aldilà, la terra si raffredda e si addormenta, nel gelo dell’inverno. Le divinità legate alla primavera sono presenti anche in culture diverse da quella mediterranea. La mitologia germanica racconta della dea Ostara, una divinità legata alla fertilità, alla rinascita e all'abbondanza, mentre i miti irlandesi parlano di Brigid o Bríg, spesso associata alla guarigione, alla primavera, alla saggezza, alla natura e alla poesia. La mitologia slava ha invece una figura maschile a simboleggiare la primavera: è il dio Jarilo, al quale sono associate la natura e l'abbondanza, e a cui sono dedicate alcune feste primaverili.