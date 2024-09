Avvisaglie di autunno: come prepararsi al cambio di stagione

ALIMENTAZIONE SANA E COLORATA - Il cambio di stagione è un momento in cui prendersi particolarmente cura dell'intestino: in questo periodo dell'anno la flora batterica tende a indebolirsi, mentre avremmo particolare necessità di mantenerla in piena efficienza dato che il 70% circa delle nostre difese immunitarie ha sede proprio nell'intestino. alimentazione sana e variata, privilegiando verdura e frutta di stagione ricchi di vitamine, per "coccolare" la nostra flora batterica possiamo utilizzare alcuni probiotici, come kefir, yogurt e miso, e i prebiotici, come noci, avena e legumi. I colori di frutta e verdura sono il segnale della presenza di alcune sostanze particolarmente utili per la nostra salute: il colore arancione, ad esempio, indica il buon apporto di betacarotene, importante precursore della vitamina A, mentre il colore verde segnala la presenza di clorofilla, Allo stesso modo il rosso assicura un buon apporto di licopene, una sostanza antiossidante di cui sono ricchi in particolare i pomodori, mentre il viola indica la presenza di antocianine, che favoriscono la buona salute dell’apparato cardio-circolatorio. Alternare i colori degli alimenti vegetali che portiamo in tavola è quindi un modo semplice ed efficace per assicurarci tutti i nutrienti che ci servono per la buona salute.

COME AFFRONTARE GLI SBALZI DI TEMPERATURA L’estrema variabilità del meteo e il passaggio repentino da temperature ancora tiepide a momenti più freddi sono una delle caratteristiche delle stagioni di mezzo. Questi passaggi improvvisi dal caldo al freddo sono però molto impegnativi per l’organismo, e lo indeboliscono al momento di fronteggiare l’aggressione di virus e batteri di stagione. La strategia più semplice in questi casi è vestirsi “a cipolla”, in modo da avere una riserva di calore in caso di necessità, della quale liberarsi nei momenti più tiepidi. Può essere una buona idea consultare al mattino un’app con le previsioni meteo, e regolarsi di conseguenza. Non aspettiamo di avere freddo per coprirci: riduciamo i flussi di aria condizionata in ufficio e indossiamo una giacca al primo segnale di brivido.