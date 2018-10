8 ottobre 2018 05:00 Aglio: cinque buoni motivi per non eliminarlo dalla dieta Una pianta dalle mille virtù (forse) insospettabili: scopri i tanti benefici per la salute di questo bulbo indispensabile in cucina

Aglio: un vero elisir per la buona salute del nostro organismo. Antisettico e antireumatico, ci protegge da ulcere e arteriosclerosi, è un valido aiuto nel contrastare l'accumulo di trigliceridi, toglie la stanchezza e... molto altro ancora. Ecco dunque cinque buone ragioni per non eliminarlo dalla nostra alimentazione (e pazienza per l'alito!)

Fa tanto bene: chi lo direbbe dunque che l'aglio, da taluni detestato, sia in realtà un ottimo toccasana? Infatti, grazie alla garlicina, dal potere antibiotico, allicina e vitamine A, B, C, l'aglio attiva il metabolismo e può aiutare anche nella prevenzione dei tumori causati da nitrosamine, sostanze presenti nella flora intestinale. Questa pianta aromatica, che fiorisce con un bellissimo fiore bianco o dai toni violacei, aiuta a disintossicare l'organismo, ripulendo il tratto digerente e l'intestino.



Lo sapevano le nonne: le proprietà terapeutiche dell'aglio sono note da millenni. Gli antropologi hanno scoperto prescrizioni relative al suo utilizzo risalenti addirittura alle tavolette dei Sumeri, antico popolo della Mesopotamia. In diverse parti del mondo l'aglio era noto come trattamento contro infezioni e raffreddore: insomma, un concentrato di virtù.



Spazzino green: l'aglio è un autentico spazzino per l'organismo perché aiuta a fluidificare il sangue e a pulire le arterie. Inoltre, presenta è in grado di favorire l'espulsione dal nostro corpo di alcuni metalli pesanti, quali mercurio e cadmio. Come se non bastasse, questa pianta combatte la ritenzione idrica migliorando la funzionalità dei reni: la cellulite ha la le ore contate!