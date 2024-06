Acido ialuronico: cos'è, a cosa serve e perché è importante

l'acido ialuronico può essere somministrato come filler o come sostanza biorivitalizzante e biostimolante. Spiega la d.ssa Elisa Puma, medico estetico e nutrizionista, specialista in oncologia: "Quello per i filler è detto "crosslinkato" perché le molecole vengono collegate l'una all'altra da un agente che le tiene unite. Si tratta di una formulazione adatta al riempimento delle zone trattate: per questo bisogna impedire che l'acido ialuronico si distribuisca in altre zone, ma che rimanga invece dove è stato iniettato. Questo trattamento serve per un'azione riempitiva, per esempio per lo zigomo, o in caso di formulazioni meno concentrate, per ridurre le rughe". Quando si usa come biorivitalizzante, l'acido ialuronico viene lasciato "libero". In questo caso, le molecole sono slegate; per rivitalizzare la cute vengono effettuate una serie di iniezioni con un sottilissimo ago in alcuni punti per distribuire la sostanza. L'effetto riempitivo è variabile, perché dipende dal tipo di pelle e dalla qualità e quantità di acido ialuronico utilizzato.