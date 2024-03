Abitudini: quanto possiamo indugiare a letto dopo il trillo della sveglia?

siamo ancora mezzo addormentati e già qualcosa ci richiama ai nostri doveri, segnalando che la giornata comincia a incalzare. C’è chi al primo trillo è pronto e scattante; altri invece amano crogiolarsi per qualche minuto sotto le coperte, godendosi ancora un istante di torpore; altri ancora ignorano consapevolmente quel suono fastidioso, salvo poi essere costretti a balzare in piedi, irritati e consapevoli di essere in ritardo non appena aperti gli occhi. Negli ultimi tempi, questo tempo “rubato” alla giornata è diventato così piacevole e prezioso da essersi trasformato addirittura in un trend , virale su alcuni social e prolungato quanto più è possibile, anche all’intera giornata o a tutto il weekend.

PERCHÉ È COSÌ PIACEVOLE NON ALZARSI AL PRIMO SUONO DELLA SVEGLIA “Ancora cinque minuti” per molti è un vero mantra del primo mattino. Quei pochi istanti di pigrizia nel calore delle coperte sono un momento prezioso a cui molti non sanno rinunciare. Ma si tratta di una cattiva abitudine o possiamo concederceli senza rimorso? La risposta corretta è la seconda, anche se valgono alcune condizioni. Innanzi tutto, dobbiamo verificare che questi momenti ancora tutti per noi non comportino un ritardo a catena su tutte le altre attività del mattino, ad esempio non ci costringano a saltare la prima colazione o a percorrere il tragitto verso il lavoro in modo troppo affrettato, magari bruciando i semafori lungo il viaggio. Infine, dobbiamo essere certi che il nostro indugiare sotto il piumone sia davvero tempo di riposo dedicato a noi stessi: se lo trascorriamo a spulciare notifiche e a leggere mail di lavoro, stiamo lavorando a tutti gli effetti, generando stress e ansia prima ancora di aver aperto del tutto gli occhi. Se invece possiamo regalarci un momento di piacevole dormiveglia, sereno e indisturbato, stiamo prendendoci cura di noi stessi e scegliendo il momento in cui dare inizio alla giornata: un piccolo lusso del tutto legittimo.

QUANTO POSSIAMO CONCEDERCI DI POLTRIRE DOPO IL SUONO DELLA SVEGLIA? Ovviamente, non esiste una risposta univoca a questa domanda: dipende dalle situazioni, dagli impegni e dalle preferenze di ciascuno. Il nostro ozio a letto deve comunque avere una durata ragionevole: l’ideale nei giorni di lavoro, è un intervallo massimo compreso tra i 15 e i 30 minuti: più di così significa che stiamo rubando tempo al sonno, cadendo in un’abitudine poco corretta. Durante il fine settimana, o in vacanza, non ci sono limiti, se non quelli che stabiliamo in prima persona. Se ci sentiamo stanchi, se fuori magari il tempo è piovoso e non abbiamo altre attività più interessanti a cui dedicarci, niente impedisce di passare a letto anche l’intera giornata.

ROTTING IN BED: UN TREND SOCIAL Abbandonarsi all’ozio più sfrenato, incuranti di ogni impegno e attività è diventato anche una moda, amplificata dai social, dato che è diventata un modo per generare contenuti: il trend è chiamato bed rotting, che alla lettera significa “marcire a letto”. In questa lunga permanenza sotto le coperte ci si dedica di solito a leggere sullo smartphone, navigare in Rete, guardare la tv, mangiare. In alcuni casi il bed rotting è proposto come contrapposizione polemica allo stile di vita che ci vuole sempre attivi e performanti, anche nel nostro tempo libero. In questo senso richiama un mood simile, quello del goblin mode, ovvero nell’abitudine che ci spinge a presentarci trasandati e sciatti, sfoggiando il nostro aspetto peggiore possibile.

